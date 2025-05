VIDEO: कार के सनरूफ से खड़े होकर कपल ने किया किस, सड़क पर भीड़ रह गई दंग; पुलिस ने ठोका इतने रुपये का जुर्माना

Bengaluru Video: आज-कल लोग फिल्मों की तरह जिंदगी जीने की चाह में कुछ भी कर गुजरते हैं। वह न तो जगह देखते है और न मौका। ऐसा करना कभी-कभी खुद उन पर ही भारी पड़ जाता है। हाल ही में बेंगलुरु से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां कपल को खुलेआम रोमांस करना भारी पड़ गया।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कपल को चलती कार की सनरूफ से किस करते हुए देखा गया। घटना ट्रिनिटी रोड पर हुई। एक राहगीर ने कपल के सार्वजनिक रूप से प्यार जताने का वीडियो बना लिया। घटना का वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में, कपल को कर्नाटक के रजिस्ट्रेशन नंबर वाली चलती कार में अनुचित व्यवहार करते हुए देखा जा सकता है। एक एक्स यूजर ने पोस्ट में बेंगलुरु पुलिस को टैग किया और कपल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

वीडियो वायरल होने के बाद, इस घटना की व्यापक आलोचना हुई। क्लिप वायरल होने के बाद, पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने मंगलवार को वाहन का पता लगा लिया। कपल को पुलिस स्टेशन बुलाया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, एसयूवी के मालिक पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। रिपोर्ट के अनुसार, खतरनाक ड्राइविंग के लिए 1,000 रुपये और यातायात में बाधा डालने के लिए 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। गौरतलब है कि वाहन कम्मनहल्ली के निवासी के नाम पर पंजीकृत था।

Sunroof Shenanigans: Public Road Becomes Private Bedroom for Bengaluru Couple



