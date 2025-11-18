Bengaluru Airport: शख्स ने एयरपोर्ट पर टैक्सी ड्राइवर पर किया चाकू से हमला, CISF जवानों की फुर्ती से हमलावर की कोशिश की नाकाम

Bengaluru Airport: कर्नाटक के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। जिसमें टैक्सी चालाक बाल-बाल बचा। पुलिस ने बताया कि आरोपी सोहेल अहमद को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शख्स चाकू लेकर टैक्सी ड्राइवर पर हमले के लिए पहुंचा, जहां सीआरपीएफ जवानों से मौका रहते उसे रोक लिया। 

बताया जा रहा है कि यह घटना आरोपी और टैक्सी ड्राइवरों के बीच झगड़े के बाद हुई। चश्मदीदों और CCTV फुटेज के मुताबिक, अहमद को टर्मिनल 1 अराइवल एरिया में ड्राइवरों की ओर एक लंबा चाकू लेकर दौड़ते हुए देखा गया।

ASI/Exe सुनील कुमार और उनकी टीम ने हमलावर को काबू कर लिया और किसी को नुकसान होने से पहले ही हथियार बरामद कर लिया। आरोपी और इसमें शामिल दूसरे लोगों को तुरंत आगे की जांच के लिए केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस को सौंप दिया गया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, CISF ने घटना का वीडियो शेयर किया और तुरंत दखल देने की तारीफ़ की।  पोस्ट में कहा गया, “CISF के समय पर दखल से बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एक बड़ा क्राइम टल गया। 16 नवंबर की आधी रात के आसपास, @BLRAirport के T1 अराइवल एरिया में एक आदमी ने लंबे मेटल के चाकू से दो टैक्सी ड्राइवरों पर हमला कर दिया।” “ASI/Exe सुनील कुमार और टीम ने तेज़ी से काम किया, हमलावर को काबू किया और चाकू बरामद किया—जिससे पैसेंजर या स्टाफ को कोई नुकसान नहीं हुआ। आरोपी और इसमें शामिल सभी लोगों को तुरंत आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए KIA पुलिस को सौंप दिया गया,” इसमें आगे कहा गया।

एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कन्फर्म किया कि आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।

