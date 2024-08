Bengaluru Accident Video: एम्बुलेंस जाने के लिए कार सवार बना रहा था रास्ता, तभी बाइक से हुई टक्कर; दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल

Bengaluru Accident Video: सोशल मीडिया पर बेंगलुरु के सड़क हादसे का एक भयावह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में भीषण हादसा होते दिखाई दे रहा है जिसमें एक कार की चपेट में बाइक सवार आ गया। जानलेवा हादसा इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर का है। जिसमें एक कार तेज गति से आ रही एम्बुलेंस को रास्ता देने की कोशिश में पलट गई। यह असामान्य लेकिन भयावह दृश्य एक कार के रियरव्यू कैमरे में कैद हो गया और तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

फुटेज के टाइमस्टैम्प के अनुसार, यह घटना सोमवार शाम 5:30 बजे के आसपास हुई और देखने वाले हैरान रह गए कि यह एक दुखद परिणाम हो सकता था। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दुर्घटना तब हुई जब कार एम्बुलेंस को किनारे करने की कोशिश में नियंत्रण खो बैठी और धीमी गति से चल रही युलु ई-बाइक और फिर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार पलट गई।

Accident on Electronic City flyover bridge #Bengaluru



Car wanted to give space to speeding ambulance but was tossed after crashing into a slow moving Yulu bike



Motorcycle caused the accident? Cuz ambulances are allowed to be rash? pic.twitter.com/Uex42uq5Wo