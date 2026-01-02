Highlights बारामूला में पहाड़ खिसका, सड़क पर मची भगदड़, डरावना VIDEO वायरल

जम्मू-कश्मीर के बारामूला में शुक्रवार को अचानक ऐसा मंजर सामने आया, जिसने वहां मौजूद लोगों की सांसें थाम दीं। देखते ही देखते पहाड़ खिसकने लगा और कुछ ही पलों में पूरा इलाका धूल, अंधेरे और डर से भर गया। बारामूला–उरी रोड पर इको पार्क के सामने अचानक हुए भूस्खलन से सड़क पर चल रहे लोगों में अफरा-तफरी मच गई। आसमान में उड़ती मिट्टी और गिरते पत्थरों के कारण कुछ देर के लिए माहौल बेहद भयावह हो गया। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।

