कस्टम अधिकारी के नजरों से बचने के लिए यात्री ने निकाला जबरदस्त जुगाड़, पहन कर चल रहे चप्पल में चुराया 1.2 किलो का सोना, देखें वायरल वीडियो

Highlights कस्टम अधिकारी ने एक यात्री के पास से 1.2 किलो का सोना बरामद किया है। बाजार में फिलहाल इस सोने की कीमत 69.40 लाख रुपए है। सोने को यात्री चप्पल में चुरा कर कस्टम विभाग को धोखा देना चाहता था लेकिन वह पकड़ा गया है।

बेंगलुरु: बैंकॉक से बेंगलुरु आए एक यात्री के यहां से कस्टम अधिकारी ने एक किलो से ज्यादा सोना बरामद किया है। हैरानी की बात यह है कि अधिकारी ने यह सोना यात्री के चप्पलों से निकाला है। मामले में बोलते हुए एक कस्टम अधिकारी ने बताया है कि बैंकॉक से भारत आ रहे एक यात्री से उसका सफर करने का कारण पूछा तो वह सही से जवाब नहीं दे पाया था।

ऐसे में जब कस्टम विभाग के अधिकारी को उस पर शक हुआ तो उसकी जांच की गई और उसके यहां से एक किली से भी ज्यादा सोना बरामद किया गया है। कस्टम अधिकारी ने सोने को जब्त कर लिया है और मामले में आगे की कार्रवाई में लग गई है।

न्यूज एजेंसी एएनआई द्वारा जारी वीडियो में यह देखा गया है कि कस्टम विभाग के अधिकारी एक जोड़े चप्पल को उल्टा करके उसे काट रहे है। ऐसे में जब चप्पल के पीछे को काटा गया तो वहां पर पहले से बने खाक से एक सोने का बार मिला है। ऐसे में एक और चप्पल को खोला गया है जिसमें से भी सोने का बार मिला है।

#WATCH | Gold weighing 1.2 kg worth Rs 69.40 lakh seized from a slipper of a passenger who arrived from Bangkok in Bengaluru by IndiGo flight: Customs pic.twitter.com/4dBwb5Dhpv