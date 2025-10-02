Highlights VIDEO: मौके पर ही मौत, दर्दनाक सड़क हादसे का वीडियो वायरल VIDEO: बाइक सवार की मौके पर ही मौत, दर्दनाक सड़क हादसे का वीडियो वायरल

Balod Bike Accident: छत्तीसगढ़ के बालोद से डराने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। वीडियो में रोड पर भारी ट्रैफिक है और तेज रफ़्तार से एक के बाद एक ट्रक गुजर रहे हैं, तभी तेजी रफ्तार से बाइक सवार आता है और सीधा ट्रक से टकरा जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो जाती है, सीसीटीवी फुटेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं की हादसा कितना दर्दनाक था।

