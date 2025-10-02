VIDEO: बाइक सवार की मौके पर ही मौत, दर्दनाक सड़क हादसे का वीडियो वायरल

By संदीप दाहिमा | Updated: October 2, 2025 16:32 IST2025-10-02T16:31:50+5:302025-10-02T16:32:45+5:30

Balod Bike Accident: छत्तीसगढ़ के बालोद से डराने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई है।

Balod Bike Accident: छत्तीसगढ़ के बालोद से डराने वाला वीडियो सामने आया है, यहां एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। वीडियो में रोड पर भारी ट्रैफिक है और तेज रफ़्तार से एक के बाद एक ट्रक गुजर रहे हैं, तभी तेजी रफ्तार से बाइक सवार आता है और सीधा ट्रक से टकरा जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो जाती है, सीसीटीवी फुटेज से आप अंदाजा लगा सकते  हैं की हादसा कितना दर्दनाक था।


टॅग्स :Road accidentViral VideoweirdChhattisgarhसड़क दुर्घटनावायरल वीडियोअजब गजबछत्तीसगढ़