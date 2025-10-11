VIDEO: महिला पुलिस अफसर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1 घंटे में 733 पुल-अप्स...

Highlights Australian Female Cop Jade Sets New World Record with 733 Pull ups in one hour watch video

Pull ups New World Record: ऑस्ट्रेलिया की महिला पुलिस अफसर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, इस महिला का नाम जेड हेंडरसन है इसनेने 1 घंटे में 733 पुल-अप्स करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बता दें महिला ने एक दशक पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है जो 725 पुल-अप्स का था। 32 साल की हेंडरसन के हौसले को लोग सलाम कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। वीडियो में नजर आ रहा है की कैसे 32 साल की हेंडरसन ने पुल-अप्स करने में कितनी मुश्किल आ रही थी मगर उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और रिकॉर्ड बना डाला।

