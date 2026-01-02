लाइव डिबेट में 'धुरंधर' पर भड़के अर्नब गोस्वामी, मेकर्स पर लोगों को गुमराह करने का लगाया आरोप, बोले- नहीं देखना चाहते अक्षय खन्ना का डांस | VIDEO

नई दिल्ली: भारत के जानेमाने टीवी जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी के एक लाइव टेलीविज़न डिबेट के दौरान ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' को खारिज करने और बॉलीवुड से असल ज़िंदगी की क्राइम कहानियों पर फोकस करने की अपील करने के बाद, फिल्म को लेकर एक नया ऑनलाइन विवाद खड़ा हो गया है।

उन्नाव रेप केस पर बात करते हुए गोस्वामी ने कहा, "मैं अक्षय खन्ना को डांस करते हुए नहीं देखना चाहता। मुझे उन्नाव केस पर एक फिल्म चाहिए।" उन्होंने फिल्ममेकर्स पर दर्शकों को गुमराह करने और गंभीर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। उनके कमेंट्स तेज़ी से वायरल हो गए, जिससे तीखी प्रतिक्रिया हुई और फिल्म की आलोचना को लेकर ऑनलाइन अटकलें फिर से शुरू हो गईं।

हाल ही में वायरल हुए एक क्लिप में, सीनियर पत्रकार और न्यूज़ एंकर अर्नब गोस्वामी ने एक लाइव डिबेट के दौरान उन्नाव रेप केस जैसी असल ज़िंदगी की घटनाओं पर आधारित और फिल्में बनाने की अपील की। ​​लाइव डिबेट के दौरान एंकर ने कहा, "मैं अक्षय खन्ना को डांस करते हुए नहीं देखना चाहता। मुझे उन्नाव केस पर एक फिल्म चाहिए।"

उन्होंने फिल्म बनाने वालों पर जनता को गुमराह करने और असली मुद्दों से ध्यान भटकाने का भी आरोप लगाया। अर्नब ने बॉलीवुड लॉबी को असली मामलों पर आधारित फिल्में बनाने की चुनौती भी दी, जिसमें उन्होंने उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर का उदाहरण दिया।

यह कमेंट तेज़ी से वायरल हो गया, और नेटिज़न्स ने इसकी कड़ी आलोचना की, जिन्होंने गोस्वामी पर फिल्म को गलत तरीके से टारगेट करने का आरोप लगाया।

फिल्म में अर्नब की पुरानी कवरेज का इस्तेमाल

इस विवाद में एक और बात जुड़ गई है, नेटिज़न्स ने गोस्वामी की टिप्पणियों के पीछे एक संभावित कारण के बारे में अटकलें लगाना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन यूज़र्स का दावा है कि जब अर्नब गोस्वामी टाइम्स नाउ के साथ थे, तो उन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों को बड़े पैमाने पर कवर किया था।

इन दावों के अनुसार, डायरेक्टर आदित्य धर ने कथित तौर पर उस कवरेज के आर्काइव फुटेज का इस्तेमाल किया, जिसमें धुरंधर के एक सीन में हमलों पर रिपोर्टिंग करते हुए अर्नब की आवाज़ भी शामिल है। इसी आधार पर, कुछ यूज़र्स का आरोप है कि शायद कोई 'बड़ी बात' है जिसने अर्नब गोस्वामी को परेशान कर दिया है।

ऑनलाइन अटकलें

कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने गोस्वामी के मकसद को लेकर कई थ्योरीज़ पेश की हैं। एक यूज़र ने कमेंट किया, "उसकी TRP नीचे चली गई, और किसी ने उसे पाला बदलने के लिए कहा, क्योंकि राष्ट्रवादी स्पेस बहुत ज़्यादा भर गया है। वह बस एक बिज़नेसमैन है।"

Aranabs 🍑 on 🔥

He labeled the movie Dhurandhar as fiction because he anticipates that the public will soon realize how journalists—not just Barkha Dutt, but Arnab as well—aided the handlers during 26/11 by providing live commentary, whether knowingly or unknowingly. pic.twitter.com/zVbHaIu9xC — Eternal 🗿 (@_akshu_007) January 1, 2026

Using real footage doesn’t make the movie real.

Dhurandhar is a entertaining movie of course, but calling is real is bit too much. — Vidhi (@vidhi_vas_) January 2, 2026

#KKRControversy Why is Arnab Goswami against the movie Dhurandhar? Arnab sounds like a soft version of Dhruv Rathi on Dhurandhar. — Srinivas Reddy Gondesi (@bullseye11007) January 1, 2026

दूसरे ने कथित पर्सनल निराशा की ओर इशारा करते हुए कहा, "उसे पुतिन का इंटरव्यू लेने का मौका नहीं मिला। मुझे लगता है कि यही असली वजह है।" दूसरों ने उस पर मौके का फायदा उठाने का आरोप लगाया, एक ने टिप्पणी की, "वह बस एक मौकापरस्त है। उसे सिर्फ़ अपने चैनल की TRP और बिज़नेस की परवाह है।"



Web Title: Arnab Goswami lashed out at 'Dhruvandhar' during a live debate, accusing the makers of misleading the public, and said he didn't want to watch Akshaye Khanna's dance.