VIDEO: वॉर्डन के सिर पर हथौड़े से हमला, रिमांड पर आए 2 कैदी फरार, CCTV वायरल
By अंजली चौहान | Updated: September 6, 2025 09:24 IST2025-09-06T09:22:45+5:302025-09-06T09:24:47+5:30
Andhra Pradesh Viral Video: घटना उस समय हुई जब कैदी जेल की रसोई के पास खाना बना रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में दो कैदी अधिकारी की ओर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक हथौड़े से उस पर लगातार वार कर रहा है, जबकि दूसरा पास के एक कमरे में भाग गया। कुछ ही देर बाद, दोनों कैदी मुख्य द्वार से भागते हुए दिखाई देते हैं।
Andhra Pradesh Viral Video: आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के चोडावरम उप-कारागार से चौंकाने वाला सीसीटीवी फुटेज तेजी से वायरल हो रहा है। इस फुटेज में जेल के कैदी जेल से भगाने के प्रयास में वॉर्डन पर हमला करते दिख रहे हैं जो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। घटना में, दो रिमांड कैदी जेल के हेड-वार्डर वीराजू पर हथौड़े से हमला करने के बाद फरार हो गए। कैदियों की पहचान बी. रामू, एक कुख्यात संपत्ति अपराधी और नक्का रवि कुमार, एक पंचायत सचिव के रूप में हुई है, जिन्हें पेंशनभोगियों के लिए निर्धारित सरकारी धन की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
वीडियो हो रहा वायरल
रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब कैदी जेल की रसोई के पास खाना बना रहे थे। रामू ने कथित तौर पर हेड-वार्डर की मेज से एक हथौड़ा उठाया और वीराजू पर अचानक हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में दो कैदी अधिकारी की ओर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक हथौड़ा लेकर उस पर लगातार वार कर रहा है, जबकि दूसरा पास के एक कमरे में भाग गया। कुछ ही क्षण बाद, दोनों कैदी मुख्य द्वार से भागते हुए दिखाई देते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि हमले के दौरान, रामू ने वीरजू की जेब से मुख्य द्वार की चाबियाँ छीन लीं, द्वार खोला और जेल परिसर से बाहर निकल गया।
పోలీసులపై సుత్తితో దాడి చేసి పరారైన రిమాండ్ ఖైదీలు— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 5, 2025
అనకాపల్లి జిల్లా చోడవరం సబ్ జైలులో ఘటన
గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించిన పోలీసులు pic.twitter.com/cXZ9DZUUw8
इस बीच, रवि कुमार ने शुरू में दावा किया कि वह रामू को पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा था, लेकिन वह भी गायब हो गया। जब तक अन्य कर्मचारी सतर्क होते, दोनों कैदी भाग चुके थे।
एक रिपोर्ट के अनुसार, हमले में घायल हेड-वार्डर के सिर में चोट आई है और उसे चोडावरम के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस चौंकाने वाले भागने ने उप-जेल में सुरक्षा खामियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर तब जब कैदियों को सीमित निगरानी के साथ रसोई के पास जाने की अनुमति थी।
जेल कर्मचारियों द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट के आधार पर, चोडावरम पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी है। भगोड़ों का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है।