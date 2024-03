Anant Ambani-Radhika Merchant: बेटे की शादी में अंबानी दंपती ने 'प्यार हुआ इकरार हुआ' पर किया डांस, जिसने देखा उसी ने किया पसंद

Highlights राज कपूर के 1955 के आइकॉनिक गाने 'प्यार हुआ इकरार हुआ है' पर अंबानी दंपती ने डांस किया अब यह सॉन्ग और डांस दोनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है यह आयोजन गुजरात के जामनगर में हो रहा है

Anant Ambani-Radhika Merchant: मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी गुजरात के जामनगर में हो रही है। इस बीच सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें अंबानी दंपती डांस करते नजर आएं। वैसे अनंत अंबनी की शादी से पहले 3 दिनों का वेडिंग सेलिब्रेशन पूरा परिवार सेलिब्रेट कर रहा है। इस कड़ी में 3 मार्च तक पांच इवेंट का आयोजन होना है।

सामने आए वायरल वीडियो में राज कपूर के 1955 के आइकॉनिक गाने 'प्यार हुआ इकरार हुआ है' पर मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी ने बेटे की शादी के मौके पर डांस किया। अब वीडियो सामने आते ही काफी वायरल हुआ और ऐसे में मौके पर दुनिया भर के नामचीन कलाकार समेत कतर के मुखिया भी इस मौके पर पहुंचे हुए हैं।

