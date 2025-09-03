Highlights VIDEO: अक्षय कुमार ने गणपति बाप्पा का किया विसर्जन, देखें वायरल वीडियो

Ganesh Chaturthi 2025: बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अक्षय कुमार अपनी टीम के साथ गणपति विसर्जन किया। अक्षय ने अपनी आने वाली फिल्म मूवी हैवान के सेट पर अपनी पूरी टीम के साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया और इको-फ्रेंडली गणपति को पानी में विसर्जन किया। इस दौरान अक्षय ने टीम के साथ बाप्पा की आरती की, बता दें अक्षय की आने वाली फिल्म हैवान में सैफ अली खान भी नजर आएंगे। बताया जा रहा है की दोनों 17 साल बाद साथ में नजर आने वाले हैं, इससे पहले अक्षय और सैफ साल 2008 में आई फिल्म टशन में साथ नजर आए थे। अक्षय कुमार फिल्म हैवान में खलनायक की भूमिका में नजर आने वाले हैं, फिल्म हैवान की शूटिंग कोच्चि, ऊटी और मुंबई में चल रही है और फिल्म साल 2026 में रिलीज की जाएगी।

