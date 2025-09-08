नाग की मौत के बाद घंटों उसके पास बैठी रही नागिन, जेसीबी मशीन से कुचलेने के कारण हुई मौत, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: September 8, 2025 17:34 IST2025-09-08T17:34:38+5:302025-09-08T17:34:54+5:30

Viral Video: मध्य प्रदेश के शिवपुरी से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, यहां जेसीबी मशीन से सांप कुचल कर जाता है इसके बाद नागिन अपने मरे हुए नाग के पास बैठकर घंटों तक शोक मनाती रहती हैं।

Viral Video: मध्य प्रदेश के शिवपुरी से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, यहां जेसीबी मशीन से सांप कुचल कर जाता है इसके बाद नागिन अपने मरे हुए नाग के पास बैठकर घंटों तक शोक मनाती रहती हैं। नागिन बेजान पड़े नाग के पास घंटो तक बैठी रहती है। बताया जा रहा की नाग और नागिन का ये जोड़ा लगभग 17 सालों से साथ था। सोशल मीडिया एक्स पर ये वीडियो शेयर किया गया है जिसे देखकर यूजर्स बेहद इमोशनल हैं और कमेंट में दुख जता रहे हैं।

टॅग्स :madhya pardeshViral Videoweirdमध्य प्रदेशवायरल वीडियोअजब गजब