Highlights नाग की मौत के बाद घंटों उसके पास बैठी रही नागिन, जेसीबी मशीन से कुचलेने के कारण हुई मौत, देखें वीडियो

Viral Video: मध्य प्रदेश के शिवपुरी से चौंकाने वाली घटना सामने आई है, यहां जेसीबी मशीन से सांप कुचल कर जाता है इसके बाद नागिन अपने मरे हुए नाग के पास बैठकर घंटों तक शोक मनाती रहती हैं। नागिन बेजान पड़े नाग के पास घंटो तक बैठी रहती है। बताया जा रहा की नाग और नागिन का ये जोड़ा लगभग 17 सालों से साथ था। सोशल मीडिया एक्स पर ये वीडियो शेयर किया गया है जिसे देखकर यूजर्स बेहद इमोशनल हैं और कमेंट में दुख जता रहे हैं।

शिवपुरी : नाग की मौत के बाद भी पास बैठी रही नागिन: नरवर के ग्राम छतरी की घटना, सर्पमित्र ने बताया- लगभग 17 साल से साथ था जोड़ा pic.twitter.com/aisPkxLqIT — Danish Gul Junaid (@DanishgulJunaid) January 2, 2025

