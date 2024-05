VIDEO: कक्षा 10 में दसवीं बार फेल होने के बाद महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने पास की बोर्ड परीक्षा, गांव में ढोल की थाप पर मना जश्न, मिठाई की जगह बांटी गई चीनी

Highlights महाराष्ट्र के बीड के कृष्णा नामदेव मुंडे ने दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की प्रतिमूर्ति बन गए हैं उन्होंने आखिरकार अपने 11वें प्रयास में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा पास कर ली गांव के लोगों ने भव्य जुलूस और जीवंत ढोल की थाप के साथ उनकी उपलब्धि का जश्न मनाया

मुंबई: महाराष्ट्र के बीड के कृष्णा नामदेव मुंडे ने दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की प्रतिमूर्ति बन गए हैं क्योंकि उन्होंने आखिरकार अपने 11वें प्रयास में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा पास कर ली। वर्षों के अथक प्रयास के बाद, कृष्णा की सफलता ने न केवल उनके परिवार को खुश किया, बल्कि उनके पूरे गाँव को भी प्रेरित किया, जिन्होंने भव्य जुलूस और जीवंत ढोल की थाप के साथ उनकी उपलब्धि का जश्न मनाया।

2018 से दस बार निराशा का सामना करने के बावजूद, कृष्णा ने कभी अपने संकल्प में कमी नहीं आने दी। इस साल, उनके प्रयासों ने फल दिया, यह साबित करते हुए कि कड़ी मेहनत से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। कृष्णा के पिता नामदेव मुंडे ने कहा, "वह 10 प्रयासों के बाद पास हुआ है। लेकिन मैं फीस जमा करता रहा, क्योंकि मैं उसे हर अवसर देना चाहता था," पूरे सफर में परिवार के दृढ़ समर्थन को दर्शाते हुए।

परली तालुका के रत्नेश्वर स्कूल के छात्र कृष्णा को पहले इतिहास विषय में दिक्कतें आती थीं, लेकिन इस बार उन्होंने सभी विषयों में सफलता प्राप्त की। उनकी यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत जीत का प्रतीक है, बल्कि दृढ़ता की शक्ति और अपने सपनों को कभी न छोड़ने के महत्व का भी प्रमाण है। जैसे ही परिणाम घोषित हुए, उनके पिता ने जुलूस निकाला। ग्रामीण ढोल-नगाड़ों के साथ शामिल हुए और कृष्ण को अपने कंधों पर भी उठाया।

Krishna Namdev Munde, residing in Maharashtra has finally succeeded in passing 10th grade in 11th attempt.



Not only family but entire village is happy with Krishna passing 10th grade.



Salute to the hardwork of father who always wanted his son to be called as 10th pass. pic.twitter.com/djoXvumz0K