VIRAL: शतक से चूके अभिषेक शर्मा तो, बहन का बयान हुआ वायरल
By संदीप दाहिमा | Updated: September 25, 2025 13:33 IST2025-09-25T13:26:49+5:302025-09-25T13:33:50+5:30
Abhishek Sharma Sister: अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ 75 रनों की शानदार पारी खेली, अभिषेक एक गलतफहमी के कारण रन आउट हो गए और शतक से चूक गए। वहीं इसके बाद अभिषेक शर्मा की बहन बेहद उदास नजर आईं और माथा पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, फिलहाल अभिषेक शर्मा की बहन कोमल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है की 'इस टूर्नामेंट में सेंचुरी आएगी'। अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ 5 छक्के और 6 चौकों की मदद से 75 रन बनाए फैंस को लग रहा था की आज अभिषेक शर्मा का शतक देखने को मिलेगा मगर ऐसा न हो सका और अभिषेक 75 रन पर आउट हो गए।
