VIRAL: शतक से चूके अभिषेक शर्मा तो, बहन का बयान हुआ वायरल

By संदीप दाहिमा | Updated: September 25, 2025 13:33 IST2025-09-25T13:26:49+5:302025-09-25T13:33:50+5:30

Abhishek Sharma Sister: अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ 75 रनों की शानदार पारी खेली, अभिषेक एक गलतफहमी के कारण रन आउट हो गए और शतक से चूक गए।

Abhishek Sharma Missed Out on a Century, His sister statement went viral | VIRAL: शतक से चूके अभिषेक शर्मा तो, बहन का बयान हुआ वायरल

VIRAL: शतक से चूके अभिषेक शर्मा तो, बहन का बयान हुआ वायरल

HighlightsVIRAL: शतक से चूके अभिषेक शर्मा तो, बहन का बयान हुआ वायरल

Abhishek Sharma Sister: अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ 75 रनों की शानदार पारी खेली, अभिषेक एक गलतफहमी के कारण रन आउट हो गए और शतक से चूक गए। वहीं इसके बाद अभिषेक शर्मा की बहन बेहद उदास नजर आईं और माथा पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, फिलहाल अभिषेक शर्मा की बहन कोमल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है की 'इस टूर्नामेंट में सेंचुरी आएगी'। अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ 5 छक्के और 6 चौकों की मदद से 75 रन बनाए फैंस को लग रहा था की आज अभिषेक शर्मा का शतक देखने को मिलेगा मगर ऐसा न हो सका और अभिषेक 75 रन पर आउट हो गए।


Web Title: Abhishek Sharma Missed Out on a Century, His sister statement went viral

ज़रा हटके से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :CricketTeam IndiaIndia vs BangladeshAsia CupViral Videoक्रिकेटटीम इंडियाभारत vs बांग्लादेशएशिया कपवायरल वीडियो