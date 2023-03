Harjot Bains-Jyoti Yadav: आप विधायक और मंत्री हरजोत सिंह बैंस आईपीएस अधिकारी ज्योति यादव के साथ परिणय सूत्र में बंधे, देखें तस्वीरें

Highlights अधिकारी ज्योति यादव के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। बैंस मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार में शिक्षा मंत्री हैं। आनंदपुर साहिब के गंभीरपुर गांव के रहने वाले हैं।

Harjot Bains-Jyoti Yadav: आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक हरजोत सिंह बैंस शनिवार को रूपनगर जिले के एक गुरुद्वारे में भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) की अधिकारी ज्योति यादव के साथ परिणय सूत्र में बंध गए। पार्टी सूत्रों ने बताया कि नंगल के पास बिभोर साहिब गुरुद्वारे में सिख रीति-रिवाज से शादी हुई।

Cabinet minister Harjot Bains and Dr Jyoti Yadav got married this morning #Punjabpic.twitter.com/ElsnsQZyr9