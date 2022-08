पंजाब: बिना तोड़े अपने मूल स्थान से 500 फीट खिसकाया जा रहा है दो मंजिला घर, देखें वीडियो

Highlights 1.5 करोड़ की लागत में बना यह घर किसान का ड्रीम हाउस है किसान को सरकार द्वारा घर को हटाने के लिए मुआवजे की पेशकश की गई थी दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के रास्ते में आ रहा था किसान का घर

संगरूर: पंजाब के संगरूर में एक किसान के घर को उसके मूल स्थान से 500 फीट खिसकाया जा रहा है। 1.5 करोड़ की लागत में बना यह घर किसान का ड्रीम हाउस है। दरअसल, संगरूर के रोशनवाला गांव में उनके खेत पर बना सुखविंदर सिंह सुखी का घर दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के रास्ते में आ रहा था, जिसका निर्माण केंद्र की भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे पूरा होने के बाद हरियाणा, पंजाब और जम्मू-कश्मीर से होकर गुजरेगा।

किसान को सरकार के द्वारा घर को हटाने के लिए मुआवजे की पेशकश की गई थी, लेकिन किसान ने पूरे घर को ध्वस्त करने के बजाय दूसरी जगह स्थानांतरित करने का फैसला किया। किसान के गांव के कुछ निर्माण श्रमिकों की मदद से घर को 250 फीट दूर ले जाया जा रहा है और 500 फीट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम चल रहा है।

#WATCH | A farmer in Punjab's Sangrur is moving his 2-storey house 500 feet away from its existing place pic.twitter.com/nrQoQhM0vO