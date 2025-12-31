80 की उम्र में अनोखा फैसला, ज़िंदा रहते बनवाई अपनी कब्र
By संदीप दाहिमा | Updated: December 31, 2025 14:16 IST2025-12-31T14:16:08+5:302025-12-31T14:16:46+5:30
तेलंगाना के जगतियाल जिले में 80 वर्षीय एक बुजुर्ग ने जीवित रहते हुए ही अपनी कब्र खुदवाई है जो लक्ष्मीपुरम गांव में उनकी पत्नी की कब्र के पास बनाई गई है। अपनी कब्र बनवाने वाले बुजुर्ग नक्का इंद्रय्या ने कब्र वाली जगह पर जीवन और मृत्यु के सत्य को दर्शाने वाला संदेश लिखी एक पट्टिका भी लगवाई है।
तेलंगाना के जगतियाल जिले में 80 वर्षीय एक बुजुर्ग ने जीवित रहते हुए ही अपनी कब्र खुदवाई है जो लक्ष्मीपुरम गांव में उनकी पत्नी की कब्र के पास बनाई गई है। अपनी कब्र बनवाने वाले बुजुर्ग नक्का इंद्रय्या ने कब्र वाली जगह पर जीवन और मृत्यु के सत्य को दर्शाने वाला संदेश लिखी एक पट्टिका भी लगवाई है। ग्रेनाइट से बनी इस कब्र का निर्माण तमिलनाडु से आए राजमिस्त्रियों की मदद से करीब 12 लाख रुपये की लागत से किया गया। इंद्रय्या ने ‘पीटीआई-वीडियो’ से कहा, “मैंने चार-पांच घर, एक स्कूल और एक चर्च बनवाया है और अब अपनी कब्र भी। मैं बहुत खुश हूं। कब्र बनवाने से कई लोगों को दुख होता है, लेकिन मुझे खुशी है।”
उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर कब्र बनाई गई है, वहां जाना उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा है। वह नियमित रूप से वहां जाकर आसपास की सफाई करते हैं, पौधों को पानी देते हैं और कुछ समय वहां बिताते हैं। चार बच्चों के पिता इंद्रय्या ने अपने परिवार में अब तक नौ शादियां करवाई हैं। बुजुर्ग ने कहा कि उन्होंने अपनी कब्र इसलिए पहले से बनवाई है ताकि उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चों को किसी तरह की परेशानी न हो। दार्शनिक अंदाज में इंद्रय्या ने कहा कि मृत्यु अटल है और कोई भी व्यक्ति अपने साथ धन-दौलत लेकर नहीं जा सकता।