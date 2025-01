VIDEO: 92 वर्षीय मां को ठेले में बैठाकर महाकुंभ ले जाता 65 साल का बेटा, देखें वायरल वीडियो

Highlights VIDEO: 92 वर्षीय की मां को ठेले में बैठाकर महाकुंभ ले जाता 65 साल का बेटा, देखें वायरल वीडियो

92 Years Old Mother to Maha Kumbh on Bullock Cart: मुजफ्फरनगर के 65 वर्षीय सुदेश चर्चा में बने हुए हैं कुछ लोग सुदेश को कलयुग का श्रवण कुमार भी कह रहे हैं। ऐसा इसलिए क्यों की सुरेश अपनी 95 वर्षीय मां को हाथ गाड़ी में बैठकर खींचकर महाकुंभ ले जा रहे हैं। इसके लिए सुरेश 700 किमी की पैदल यात्रा करेंगे, आपको बता दें सुदेश पाल की उम्र 65 साल है और ऐसे में उनके लिए ये यात्रा बेहद मुश्किल होने वाली है। चार साल पहले सुदेश पाल के घुटने खराब हो गए थे, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। लेकिन इसके बाद उनकी मां की दुआओं ने चमत्कार कर दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी मां को गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में पुण्य की डुबकी लगवाने का संकल्प लिया है।

Viral: To Fulfil His 92-Year-Old Mother’s Wish, Elderly Man Takes Her To Maha Kumbh Mela In Cart | WATCH#MahaKumbh2025#Viral#ViralVideopic.twitter.com/C3RpuqjXWq — TIMES NOW (@TimesNow) January 29, 2025

