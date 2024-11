Kedarnath By-Election 2024 Live: केदारनाथ में तेजी से हो रही वोटिंग, सुबह 11 बजे तक 17% से ज्यादा मतदान

Kedarnath By-Election 2024 Live: उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में बुधवार को पूर्वाहन 11 बजे तक 17 फीसदी से ज्यादा मतदान हो चुका है । प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, 11 बजे तक क्षेत्र के 17.69 फीसदी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं । इससे पहले, उखीमठ के उप जिला मजिस्ट्रेट और केदारनाथ सीट के चुनाव अधिकारी अनिल शुक्ला ने बताया कि सुबह आठ बजे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में मतदान शुरू हो गया जो शाम छह बजे तक चलेगा ।

केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए 173 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें से 130 पर सीसीटीवी लगाए गए हैं । उन्होंने बताया कि इससे वेबकास्टिंग के जरिए लगातार मतदान केंद्र की निगरानी जिला एवं मुख्य निर्वाचन कार्यालय और चुनाव आयोग से होती रहेगी । विधानसभा क्षेत्र में 90,875 मतदाता हैं जिसमें 45,956 महिला मतदाता शामिल हैं। उपचुनाव का नतीजा 23 तारीख को घोषित होगा ।

Kedarnath Bypoll 2024: BJP candidate from Assembly constituency Asha Nautiyal casts her vote at a polling booth in Uttarakhand's Rudraprayag.#Kedarnath#Bypoll2024#ashanautiyalpic.twitter.com/RJN5pamvUz