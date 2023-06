उप्र के सहारनपुर में भीम आर्मी के नेता चन्द्रशेखर आजाद पर हमला, गोली लगने से घायल, देखें वीडियो

Highlights गोली लगने से घायल हो गए हैं। पुलिस ने अलर्ट कर दिया है। उप्र के सहारनपुर में भीम आर्मी के नेता चन्द्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है। चंद्र शेखर आजाद के काफिले पर हथियारबंद लोगों ने सहारनपुर में हमला किया।

सहारनपुरः आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र शेखर आजाद के काफिले पर हथियारबंद लोगों ने सहारनपुर में हमला किया। उप्र के सहारनपुर में भीम आर्मी के नेता चन्द्रशेखर आजाद पर हमला हुआ है। गोली लगने से घायल हो गए हैं। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

Uttar Pradesh | Chandra Shekhar Aazad, national president of Aazad Samaj Party - Kanshi Ram and Bhim Army leader's convoy attacked by armed men in Saharanpur.



SSP Dr Vipin Tada says, "Half an hour back, the convoy of Chandra Shekhar Aazad was fired at by a few car-borne armed… pic.twitter.com/RUoh15yYWY — ANI (@ANI) June 28, 2023

एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया, "आधे घंटे पहले चंद्र शेखर आज़ाद के काफिले पर कुछ कार सवार हथियारबंद लोगों ने गोलीबारी की थी। एक गोली उन्हें छूते हुए निकल गई। वे ठीक हैं और उन्हें इलाज के लिए सीएचसी ले जाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।”

Bhim Army leader and Aazad Samaj Party - Kanshi Ram chief, Chandra Shekhar Aazad taken to a hospital in Saharanpur, Uttar Pradesh after his convoy was attacked by a few armed men and a bullet brushed past him. Details awaited. https://t.co/TDVzdFGUDapic.twitter.com/URJCGGAOiU — ANI (@ANI) June 28, 2023

भीम आर्मी नेता और आज़ाद समाज पार्टी कांशी राम के प्रमुख चंद्र शेखर आज़ाद को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक अस्पताल ले जाया गया, जब उनके काफिले पर कुछ हथियारबंद लोगों ने हमला किया और एक गोली उनके पास से निकल गई।

भीम आर्मी नेता और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम प्रमुख चंद्र शेखर आज़ाद ने कहा कि मुझे याद नहीं है लेकिन मेरे लोगों ने उनकी पहचान की है। उनकी गाड़ी आगे सहारनपुर की तरफ भागी। हमने यू टर्न ले लिया। हमारी गाड़ी अकेली ही थी, कुल 5 लोग थे। हमारे साथी डॉक्टर को भी शायद गोली लगी है।

#WATCH | "I don't remember well but my people identified them. Their car went towards Saharanpur. We took a U-Turn. Five of us, including my younger brother, were in the car when the incident occurred..," says Bhim Army leader and Aazad Samaj Party - Kanshi Ram chief, Chandra… pic.twitter.com/MLeVR8poaN — ANI (@ANI) June 28, 2023

