मुख्तार गैंग के करीबी गैंगस्टर संजीव की हत्या के बाद प्रशासन अलर्ट, कानपुर में धारा 144 लागू

Highlights गैंगस्टर संजीव की हत्या के बाद यूपी में सुरक्षा कड़ी कानपुर में धारा 144 लागू बुधवार को कोर्ट परिसर में मुख्तार के करीबी की हत्या हुई थी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अदालत के परिसर में मुख्तार अंसारी गैंग का करीबी गैंगस्टर संजीव उर्फ जीवा की हत्या के बाद से राज्य में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने अब कानपुर में धारा 144 लागू कर दी है।

कानपुर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बुधवार को कहा, "कानपुर शहर में धारा 144 लागू की गई है जिसका उद्देश्य कानून व्यवस्था बनाए रखना है।"

दरअसल, बीते बुधवार को गैंगस्टर संजीव को कोर्ट लाया गया था जहां वकील बनकर आए एक हमलावर ने उस पर हमला कर दिया और उसो गोली मार दी। इस घटना में गंभीर रूप से घायल संजीव को मौत हो गई। पुलिस ने फौरन कोर्ट परिसर में ही हमलावर को धर दबौचा और उसे गिरफ्तार कर लिया।

हमलावर द्वारा फायरिंग की घटना में कोर्ट परिसर में मौजूद एक पुलिस कर्मी और महिला समेत एक बच्चे को भी चोटें आई। गोली लगने के कारण पुलिसकर्मी जख्मी हो गया जिसे फौरन घटनास्थल से अस्पताल ले जाया गया।

जानकारी के अनुसार, इस वारदात में घायल पुलिसकर्मी से अस्पताल में मुलाकात करने पहुंचे। उन्होंने इस दौरान कांस्टेबल से उसका हाल जाना और उसके बेहतर इलाज के आदेश दिए।

#WATCH | Lucknow: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath meets the constable in the hospital, who was injured in the shootout outside Lucknow Civil Court yesterday, where gangster Sanjeev alias Jeeva was shot dead pic.twitter.com/mOaoDCChFm