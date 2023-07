बीजेपी में शामिल होते ही पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुकीं शालिनी यादव ने सपा के खिलाफ खोला मोर्चा, कही ये बात

Highlights समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के नेता भाजपा में शामिल हुए समाजवादी पार्टी की सुषमा पटेल और शालिनी यादव के साथ साहब सिंह सैनी, जगदीश सोनकर बीजेपी में आए आएलडी के राजपाल सैनी भी भाजपा में शामिल हुए

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल का साथ छोड़ कुछ प्रमुख नेताओं ने भाजपा का हाथ थाम लिया है। इन नेताओं में समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री सुषमा पटेल और शालिनी यादव के साथ साहब सिंह सैनी, जगदीश सोनकर और आएलडी के राजपाल सैनी शामिल हैं।

सपा का साथ छोड़ भाजपा के साथ जाने वाली दो महिला नेत्रियों सुषमा पटेल और शालिनी यादव अब पुरानी पार्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। भाजपा में जाते ही सुषमा पटेल ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वहां महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक अनुशासनहीन पार्टी है। सुषमा पटेल ने आरोप लगाया कि सपा के अंदर महिलाओं, पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए कोई सम्मान नहीं है।

VIDEO | "Samajwadi Party is an undisciplined party. There is no respect for women, backward classes and Dalits within the party," said former SP leader Sushma Patel after joining BJP earlier today. pic.twitter.com/LsJKH2XB4L

वहीं सपा छोड़ भाजपा में शामिल हुईं शालिनी यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी में मेहनती कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही थी। पूर्व सपा नेता शालिनी यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण कार्यकर्ताओं की बात न सुनना ही था। शालिनी यादव ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था।

VIDEO | "Diligent workers were not being heard (in Samajwadi Party). This was one of the reasons behind their defeat in the (Uttar Pradesh assembly) elections," said former SP leader Shalini Yadav after joining BJP earlier today. pic.twitter.com/xb8LTf0KOT