हनीमून मनाने यूपी से सिक्किम गया कपल लापता, हादसे का शिकार हुई बस; पहाड़ी से 1,000 फीट नीचे नदी में गिरा वाहन

UP Couple Missing in Sikkim: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले कपल सिक्किम में लापता हो गए है। पुलिस का कहना है कि कपल हनीमून मनाने के लिए सिक्किम गए, जहां भारी बारिश की वजह रास्ते खराब और नदी उफान पर है। ऐसे में जब कपल बस से सफर कर रहा था तो उनकी बस पहाड़ी से सीधा नदी में गिर गई जिसके बाद से नवविवाहित जोड़ा लापता हो गया है।

नवविवाहित जोड़ा समेत आठ पर्यटक 29 मई को सिक्किम के मंगन जिले में तीस्ता नदी में एक वाहन के गिर जाने के बाद से लापता बताए जा रहे हैं। कौशलेंद्र प्रताप सिंह, 29, और अंकिता सिंह, 26, सिर्फ 25 दिन पहले शादी करने के बाद अपने हनीमून पर थे। दंपत्ति 24 मई को सिक्किम के लिए रवाना हुए थे और चुंगथांग से गंगटोक लौट रहे थे जब रात 9 बजे के आसपास भारी बारिश के दौरान जिस वाहन में वे यात्रा कर रहे थे उसने नियंत्रण खो दिया।

UP Couple On Honeymoon Missing After Car Falls 1,000 Feet Into Sikkim River https://t.co/BSpZbVvO1fpic.twitter.com/ma2HinjSA5