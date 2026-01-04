जय भानुशाली और माही विज ने 16 साल की शादी के बाद अलग होने की घोषणा की, इंस्टाग्राम पर लिखा, 'इस कहानी में कोई विलेन नहीं'

मुंबई: टेलीविज़न एक्टर्स जय भानुशाली और माही विज ने घोषणा की है कि 16 साल साथ रहने के बाद वे अलग हो रहे हैं। जय ने सोशल मीडिया पर एक ऑफिशियल बयान शेयर किया, जिसमें उन्होंने अलग होने के अपने फैसले की पुष्टि की और साथ ही आपसी सम्मान, शांति और अपने बच्चों के प्रति अपनी लगातार प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया।

रविवार को, जय और माही ने इंस्टाग्राम पर एक स्टेटमेंट शेयर किया, जिसमें लिखा था, “आज, हम ज़िंदगी की इस यात्रा में अलग होने का फैसला करते हैं, फिर भी हम एक-दूसरे का साथ देते रहेंगे। शांति, विकास, दया और इंसानियत हमेशा हमारे मार्गदर्शक मूल्य रहे हैं।”

कपल्स ने आगे कहा, “हमारे बच्चों, तारा, खुशी और राजवीर के लिए, हम सबसे अच्छे माता-पिता, सबसे अच्छे दोस्त बनने का वादा करते हैं, और उनके लिए जो भी सही होगा, वह सब करेंगे। हालांकि हम अलग-अलग रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन इस कहानी में कोई विलेन नहीं है और इस फैसले से कोई नेगेटिविटी नहीं जुड़ी है। कोई भी नतीजा निकालने से पहले, कृपया जान लें कि हम ड्रामे से ज़्यादा शांति और हर चीज़ से ऊपर समझदारी को चुनते हैं।”

एक्टर ने आखिर में सम्मान और दया की अपील करते हुए कहा, “हम एक-दूसरे का सम्मान करते रहेंगे, एक-दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, और दोस्त बने रहेंगे, जैसे हम हमेशा से रहे हैं। आपसी सम्मान के साथ, हम आगे बढ़ते हुए आपसे भी सम्मान, प्यार और दया की उम्मीद करते हैं।”

