एम्स दिल्ली में वेंटिलेटर पर हैं मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, कल आया था हार्ट अटैक

Highlights राजू श्रीवास्तव को बुधवार को पूर्वाह्न करीब पौने 11 बजे एम्स के आपातकालीन इकाई में ले जाया गया था। राजू एम्स दिल्ली में वेंटिलेटर पर हैं, उनका इलाज चल रहा है। राजू श्रीवास्तव का इलाज डॉ नितीश नाइक की निगरानी में किया जा रहा है।

नई दिल्ली: जाने-माने हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ने के बाद बुधवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया। फिलहाल, समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से गुरुवार को बताया कि राजू एम्स दिल्ली में वेंटिलेटर पर हैं, उनका इलाज चल रहा है। 58 वर्षीय श्रीवास्तव को बुधवार को पूर्वाह्न करीब पौने 11 बजे एम्स के आपातकालीन इकाई में ले जाया गया था।

#UPDATE | Comedian Raju Srivastava is on ventilator at AIIMS Delhi, he is responding to clinical treatment: Sources



He was admitted here yesterday after he experienced chest pain and collapsed while working out at the gym. He underwent angioplasty later.



(File photo) pic.twitter.com/52YIqQVom0