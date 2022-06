Karanvir Bohra: टीवी एक्टर करणवीर बोहरा पर लगा एक करोड़ की ठगी का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया केस

Highlights पुलिस ने कहा कि उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में करणवीर बोहरा के अलावा उनकी पत्नी तीजे सिद्धू का नाम भी सामने आया है।

मुंबई: एक महिला ने टीवी एक्टर करणवीर बोहरा पर करीब 1 करोड़ रुपये ठगने का आरोप लगाया है। महिला ने यह भी दावा किया कि अभिनेता और उनकी पत्नी तीजे सिद्धू से जब उसने पैसे के बारे में पूछा तो उन्होंने उचित जवाब नहीं दिया और यहां तक ​​कि उन्हें गोली मारने की धमकी भी दी। महिला की शिकायत के आधार पर मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में करणवीर और पांच अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस ने कहा कि उन्होंने मामले की जांच शुरू कर दी है। समाचार एजेंसी एएनआई ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से कहा, "अभिनेता मनोज बोहरा उर्फ ​​करणवीर बोहरा सहित 6 लोगों के खिलाफ एक 40 वर्षीय महिला को 2.5 प्रतिशत ब्याज पर लौटाने का वादा कर 1.99 करोड़ रुपये ठगने का मामला दर्ज; महिला ने दावा किया कि केवल 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वापस की गई।"

The woman also claimed that when she asked for the amount, Bohra & his wife Tajinder Sidhu did not respond properly & threatened to shoot her. Police have started an investigation & will soon record their statements: Oshiwara Police Station