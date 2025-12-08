Bigg Boss 19 Finale: धर्मेंद्र को यादकर रोने लगे सलमान खान, देखें बिग बॉस फिनाले का वीडियो

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले दर्शकों के लिए मनोरंजन, जश्न और भावनाओं से भरपूर रहा। इस सीजन का खिताब गौरव खन्ना ने अपने नाम कर लिया।

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले: गौरव खन्ना बने विजेता, सलमान खान हुए भावुक

बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले दर्शकों के लिए मनोरंजन, जश्न और भावनाओं से भरपूर रहा। इस सीजन का खिताब गौरव खन्ना ने अपने नाम कर लिया और ट्रॉफी के साथ लाखों फैंस का दिल भी जीत लिया। फिनाले एपिसोड में शो के होस्ट सलमान खान ने हमेशा की तरह अपने दमदार अंदाज से महफिल लूट ली।

सलमान खान का धमाकेदार परफॉर्मेंस बना फिनाले की खास झलक

ग्रैंड फिनाले में सलमान खान का मस्तीभरा अंदाज देखने को मिला। उनका ह्यूमरस नेचर, कंटेस्टेंट्स के साथ मजेदार बातचीत और पवन सिंह के साथ किया गया जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया। दर्शकों ने इस मजेदार केमिस्ट्री को खूब पसंद किया।

जश्न के बीच भावुक हुए सलमान खान

जहां एक तरफ जीत की खुशियां थीं, वहीं दूसरी ओर एक भावुक पल ने हर किसी को भावुक कर दिया। फिनाले के दौरान जब दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को याद किया गया, तो सलमान खान अपने आंसू नहीं रोक पाए। मंच पर ही उनकी आंखें नम हो गईं और उन्होंने बेहद सम्मान और भावुकता के साथ धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि (ट्रिब्यूट) दी।

सलमान और धर्मेंद्र का खास रिश्ता

सलमान खान और धर्मेंद्र का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि बेहद पारिवारिक था। सलमान उन्हें अपने पिता समान मानते थे, जबकि धर्मेंद्र सलमान को अपना तीसरा बेटा कहकर बुलाया करते थे। यह रिश्ता वर्षों से मजबूत और भावनात्मक रहा है।

बीमारी के कारण इस बार नहीं आ पाए धर्मेंद्र

हर साल बिग बॉस के मंच पर धर्मेंद्र की मौजूदगी शो में एक खास चमक भर देती थी। लेकिन इस बार खराब स्वास्थ्य के चलते वह शो में शामिल नहीं हो सके। शो के दौरान ही 24 नवंबर को उनके निधन की खबर सामने आई, जिसने पूरे फिल्म जगत को सदमे में डाल दिया।

धर्मेंद्र के निधन से सलमान को लगा गहरा आघात

धर्मेंद्र के जाने से उनका परिवार ही नहीं, बल्कि सलमान खान भी गहरे सदमे में हैं। फिनाले पर उनका भावुक होना इस बात का सबूत था कि यह रिश्ता उनके दिल के बहुत करीब था। सलमान का यह भावनात्मक पल फैंस को भी भावुक कर गया।


The grand finale of Bigg Boss 19 turned into a memorable night filled with celebration, emotions, and entertainment. Gaurav Khanna emerged as the winner of the season, winning both the trophy and the audience’s hearts. Host Salman Khan kept everyone entertained with his lively humor, energetic stage presence, and a power-packed dance performance with Pawan Singh.


