Bigg Boss 19 Finale: धर्मेंद्र को यादकर रोने लगे सलमान खान, देखें बिग बॉस फिनाले का वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: December 8, 2025 13:54 IST2025-12-08T13:47:21+5:302025-12-08T13:54:19+5:30
बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले: गौरव खन्ना बने विजेता, सलमान खान हुए भावुक
बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले दर्शकों के लिए मनोरंजन, जश्न और भावनाओं से भरपूर रहा। इस सीजन का खिताब गौरव खन्ना ने अपने नाम कर लिया और ट्रॉफी के साथ लाखों फैंस का दिल भी जीत लिया। फिनाले एपिसोड में शो के होस्ट सलमान खान ने हमेशा की तरह अपने दमदार अंदाज से महफिल लूट ली।
Salman Bhai ka JALWA continues on Bigg Boss 🔥 pic.twitter.com/AYIY0rrT0z— BBTak (@BiggBoss_Tak) December 7, 2025
सलमान खान का धमाकेदार परफॉर्मेंस बना फिनाले की खास झलक
ग्रैंड फिनाले में सलमान खान का मस्तीभरा अंदाज देखने को मिला। उनका ह्यूमरस नेचर, कंटेस्टेंट्स के साथ मजेदार बातचीत और पवन सिंह के साथ किया गया जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया। दर्शकों ने इस मजेदार केमिस्ट्री को खूब पसंद किया।
Bhojpuri Superstar Pawan Singh dances with Salman Khan on his hit track along with Neelam Giri 🔥 pic.twitter.com/3Sfgs57e81— BBTak (@BiggBoss_Tak) December 7, 2025
जश्न के बीच भावुक हुए सलमान खान
जहां एक तरफ जीत की खुशियां थीं, वहीं दूसरी ओर एक भावुक पल ने हर किसी को भावुक कर दिया। फिनाले के दौरान जब दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को याद किया गया, तो सलमान खान अपने आंसू नहीं रोक पाए। मंच पर ही उनकी आंखें नम हो गईं और उन्होंने बेहद सम्मान और भावुकता के साथ धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि (ट्रिब्यूट) दी।
#SalmanKhan ’s eyes welled up and he openly wept, unable to hold back his tears as memories of #Dharmendra ji flooded his heart #BiggBoss19pic.twitter.com/rXHwawENbf— Devil V!SHAL (@VishalRC007) December 7, 2025
सलमान और धर्मेंद्र का खास रिश्ता
सलमान खान और धर्मेंद्र का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल नहीं बल्कि बेहद पारिवारिक था। सलमान उन्हें अपने पिता समान मानते थे, जबकि धर्मेंद्र सलमान को अपना तीसरा बेटा कहकर बुलाया करते थे। यह रिश्ता वर्षों से मजबूत और भावनात्मक रहा है।
बीमारी के कारण इस बार नहीं आ पाए धर्मेंद्र
हर साल बिग बॉस के मंच पर धर्मेंद्र की मौजूदगी शो में एक खास चमक भर देती थी। लेकिन इस बार खराब स्वास्थ्य के चलते वह शो में शामिल नहीं हो सके। शो के दौरान ही 24 नवंबर को उनके निधन की खबर सामने आई, जिसने पूरे फिल्म जगत को सदमे में डाल दिया।
धर्मेंद्र के निधन से सलमान को लगा गहरा आघात
धर्मेंद्र के जाने से उनका परिवार ही नहीं, बल्कि सलमान खान भी गहरे सदमे में हैं। फिनाले पर उनका भावुक होना इस बात का सबूत था कि यह रिश्ता उनके दिल के बहुत करीब था। सलमान का यह भावनात्मक पल फैंस को भी भावुक कर गया।