Bigg Boss 19 Grand Finale: सनी लियोन, पावरस्टार पवन सिंह से लेकर कार्तिक-अनन्या तक, बिग बॉस के ग्रैंड फिनाले की बढ़ाएंगे शोभा
By रुस्तम राणा | Updated: December 7, 2025 14:40 IST2025-12-07T14:40:51+5:302025-12-07T14:40:51+5:30
यह सीज़न 24 अगस्त को 18 प्रतियोगियों के साथ शुरू हुआ, और तीन महीने के नाटकीय मोड़, भावनात्मक टूटने और बदलते गठबंधनों के बाद, शो में अब शीर्ष 5 फाइनलिस्ट हैं: गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और तान्या मित्तल।
नई दिल्ली: आज बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले साल के सबसे सितारों से भरे टेलीविजन कार्यक्रमों में से एक बनने के लिए तैयार है। जैसे ही सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला रियलिटी शो 7 दिसंबर को अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है, बॉलीवुड और मनोरंजन उद्योग की कई हस्तियां मंच की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार हैं, जिससे समापन समारोह एक पूर्ण तमाशा में बदल जाएगा।
यह सीज़न 24 अगस्त को 18 प्रतियोगियों के साथ शुरू हुआ, और तीन महीने के नाटकीय मोड़, भावनात्मक टूटने और बदलते गठबंधनों के बाद, शो में अब शीर्ष 5 फाइनलिस्ट हैं: गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और तान्या मित्तल।
कथित तौर पर ₹50 लाख का दांव पर होने के कारण, सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि प्रतिष्ठित ट्रॉफी कौन उठाएगा। लेकिन विजेता को ताज पहनाए जाने से पहले, कई सेलिब्रिटी मेहमानों के आने से समापन की रात और भी शानदार हो जाएगी। ग्रैंड फिनाले की शोभा बढ़ाने वाले मेहमान:
सनी लियोन और करण कुंद्रा
एमटीवी स्प्लिट्सविला एक्स6 के मेजबान, गतिशील जोड़ी सनी लियोन और करण कुंद्रा, विशेष अतिथि के रूप में शो में दिखाई देंगे। यह जोड़ी इस अवसर का उपयोग स्प्लिट्सविला के अपने आगामी सीज़न को बढ़ावा देने के लिए भी करेगी, जिससे प्रशंसकों को स्टोर में क्या है इसकी एक झलक मिलेगी।
कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे
बॉलीवुड सितारे कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे भी फिनाले स्टेज पर सलमान खान के साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं। अभिनेता अपने आगामी रोमांटिक ड्रामा तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी का प्रचार करेंगे, जो 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। उनकी उपस्थिति से ग्लैमर और उत्साह की लहर आने की उम्मीद है क्योंकि वे फाइनलिस्ट और मेजबान के साथ बातचीत करेंगे।
पावरस्टार पवन सिंह
पावरस्टार पवन सिंह - भोजपुरी सिनेमा का सबसे बड़ा नाम भी समापन समारोह में शामिल होंगे। सिंह रियलिटी शो में अपनी भागीदारी के कारण टेलीविजन पर ट्रेंड कर रहे हैं, और कलर्स टीवी ने आधिकारिक तौर पर बड़ी रात के लिए उनकी उपस्थिति की पुष्टि की है।
रोमांचक टॉप 5 लाइनअप और हाई-प्रोफाइल मेहमानों की सूची के साथ, बिग बॉस 19 का ग्रैंड फिनाले अविस्मरणीय प्रदर्शन, आश्चर्य और हाल के सीज़न में सबसे प्रतिस्पर्धी विजेताओं में से एक की ताजपोशी का वादा करता है। दर्शक 7 दिसंबर को रात 9:00 बजे JioHotstar पर और रात 10:30 बजे कलर्स टीवी पर लाइव एक्शन देख सकते हैं।