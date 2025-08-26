Bigg Boss 19: बिग बॉस में अपनी एंट्री को लेकर भोजपुरी अदाकारा नीलम गिरी ने कहा, ‘मैं यहां अटेंशन पाने नहीं, जीतने आई हूं’
Bigg Boss 19:सलमान खान द्वारा होस्ट किया जा रहा 'बिग बॉस 19', अपने नए सीज़न में नए व्यक्तित्वों और संभावित ड्रामा के साथ आ रहा है, और एक प्रतियोगी ने शुरुआत से ही अपने इरादे साफ़ कर दिए हैं। भोजपुरी मनोरंजन जगत का एक लोकप्रिय चेहरा, अभिनेत्री नीलम गिरी ने कहा कि वह घर में एक ही लक्ष्य लेकर आई हैं: जीतना—,दिखावे के लिए नहीं।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक बेबाक बातचीत में, नीलम बताती हैं कि उनका सेट बाकी प्रतियोगियों से किस तरह अलग है। "मैं यहाँ जीतने आई हूँ। ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं, विवाद पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि पूरी ताकत और ईमानदारी से खेल खेलने आई हूँ। जीतना ही लक्ष्य है।"
उन्होंने कहा, "मेरी मानसिक शक्ति मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। इसी ने मुझे मेरे करियर में इस मुकाम तक पहुँचाया है।" कई प्रतियोगी जो प्रासंगिक बने रहने के लिए विवादों का सहारा लेते हैं, उनके विपरीत, नीलम का मानना है कि चरित्र की मजबूती किसी भी ऑन-स्क्रीन ड्रामा से ज़्यादा ज़ोरदार होती है। "अगर आपका व्यक्तित्व मज़बूत है, तो कैमरा अपने आप आपकी ओर खिंचा चला आएगा। आपको ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है।"
किस तरह के लोगों को वह बर्दाश्त नहीं करेंगी
नीलम इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट हैं कि बिग बॉस के घर में वह किस तरह के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्होंने कहा, "मैं उन लोगों से नहीं निपट सकती जो लगातार ऊँची आवाज़ में बात करते हैं या बेवजह शोर मचाते हैं। मैं शांति को महत्व देती हूँ, खामोशी को नहीं, बल्कि शांति को। थोड़ी सी शांति बहुत काम आती है।"
यह देखते हुए कि बिग बॉस का घर अक्सर शोर-शराबे और बेवजह के झगड़ों से भरा रहता है, नीलम का नज़रिया बताता है कि वह तूफ़ान में शांति की तरह हो सकती हैं—या वह जो चुपचाप ज़िम्मेदारी संभालती हैं जबकि दूसरे लोग थक जाते हैं।
शोबिज़ में नीलम का सफ़र
भोजपुरी क्षेत्र में नीलम पहले से ही एक जाना-माना नाम हैं, लेकिन वह बिग बॉस को एक ऐसे मंच के रूप में देखती हैं जो उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाने में मदद कर सकता है। उन्होंने कहा, "अब तक, मेरा काम भोजपुरी इंडस्ट्री में रहा है। लेकिन बिग बॉस दक्षिण भारतीय फिल्मों, बॉलीवुड तक पहुँचने का सेतु बन सकता है—कौन जाने?" "यह एक सुनहरा अवसर है, और मैं इसे पाकर खुद को धन्य महसूस करती हूँ।"
नीलम गिरी भोजपुरी फिल्म और संगीत जगत में पहले से ही एक उभरता हुआ सितारा हैं। अपनी भावपूर्ण स्क्रीन उपस्थिति और सोशल मीडिया पर व्यापक प्रशंसक आधार के लिए जानी जाने वाली, वह कई हिट भोजपुरी संगीत वीडियो और फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं। उनके काम में लाल घाघरा, जीजा साली और गोदान जैसे लोकप्रिय गाने शामिल हैं, जिन्हें ऑनलाइन लाखों बार देखा जा चुका है।