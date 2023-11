Sunny Leone: बिग बॉस में वीकेंड पर आ रही हैं सनी लियोन, लगाएंगी सलमान खान के साथ ग्लैमर का तड़का

Highlights Bigg Boss 17: बिग बॉस की पूर्व सदस्य रह चुकी सनी लियोन एक बार फिर घर में दाखिल होंगी Sunny Leone के साथ घरवाले करेंगे डांस, माहौल होगा गर्म Bigg Boss 17 Update: बिग बॉस के सीजन 5 में सनी लियोन नजर आई थी

Bigg Boss 17:बिग बॉस की पूर्व सदस्य रह चुकी सनी लियोन एक बार फिर घर में दाखिल होंगी। वह कंटेस्टेंट के तौर पर नहीं बल्कि इस बार गेस्ट के तौर पर शो में आएंगी। बिग बॉस तक के अनुसार, सनी लियोन इस सप्ताह होने वाले वीकेंड के वार पर बतौर गेस्ट आ रही हैं। इस दौरान वह सलमान खान के साथ ग्लैमर का तड़का भी लगाएंगी। यहां बताते चले कि सनी इस दौरान घरवालों के सदस्यों से भी वन टू वन होंगी।

#WeekendKaVaar Updates



☆ Sunny Leone will make an appearance in Weekend Ka Vaar to promote her recently released song.



☆ Orhan Awatramani aka Orry to enter the house as a guest for a week



☆ Double Eviction this week?#BiggBoss_Tak — #BiggBoss_Tak👁 (@BiggBoss_Tak) November 22, 2023

सनी इस दौरान अपने नए गीत को लेकर प्रमोशन में व्यस्त हैं। बीते दिनों पहले वह केदारनाथ के दर्शन करने पहुंची थी। इससे पहले वह बनारस घाट पर गंगा आरती में भी शामिल हुई थीं। मालूम हो कि जल्द ही सनी और सलमान के बीच की जुगबंदी का शॉर्ट प्रोमो भी जारी किया जाएगा। यहां बताते चले कि बिग बॉस के सीजन 5 में सनी लियोन नजर आई थी। उनकी बोल्डनेस पर उन्हें बाहर आने पर फिल्म जिस्म-2 भी मिली थी। इस फिल्म में उनके साथ रणदीप हुड्डा मुख्य भूमिका में थे। इसके अलावा सनी ने कई फिल्मों में आइटम नंबर भी किए।

लगेगी क्लास, घरवाले हैं तैयार

Check out the full chipkali 🦎 version here: https://t.co/oJQpVZFxo6pic.twitter.com/Clz3l2G7AU — Sunny Leone (@SunnyLeone) November 8, 2023

सलमान जब जब वीकेंड का वार लेकर आते हैं। घरवालों की क्लास लगनी तय है। इस सप्ताह भी सलमान घरवालों के एक सप्ताह का रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे। अब देखना होगा कि इस सप्ताह किन किन घरवालों की क्लास लगने वाली है। खबरों के अनुसार, इस सप्ताह दो लोग घर से बेघर हो सकते हैं।

कौन कौन है घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट

इस सप्ताह घर से बेघर होने के लिए पांच लोग नॉमिनेट हैं। अंकिता लोखंडे, जिग्ना वोरा, सनी आर्य, सना खान और अनुराग डोभाल नॉमिनेट हैं। अंकिता तो तय है कि वह घर से बेघर नहीं होंगी। क्योंकि, काफी तदाद में उन्हें फैंस वोट करने वाले हैं। वहीं सनी आर्य(तहलका) भी इंटरनेट पर काफी मशहूर हैं। देखने वाली बात यह है कि अंकिता को छोड़ कर इन चार में से कौन से दो सदस्य घर से बेघर हो जाते हैं।

