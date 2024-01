Bigg Boss 17: फाइनल में पहुंचने के बाद अपनी बिग बॉस जर्नरी देख भावुक हुई अंकिता लोखंडे, एक्ट्रेस की नम आंखें देख फैन्स हुए इमोशनल

Bigg Boss 17: टीवी का सबसे पॉपुलर शो बिग बॉस 17 अपने ग्रैंड फिनाले के करीब है और बिग बॉस को अपने पांच फाइनलिस्ट मिल गए हैं। इसमें अंकिता लोखंडे, अभिषेक कुमार, मुनव्वर फारुकी, मन्नारा चोपड़ा और अरुण महशेट्टी शामिल हैं। अंतिम सप्ताह के नवीनतम एपिसोड में, अरुण, अंकिता और अभिषेक को उनकी यात्रा के वीडियो दिखाए गए, जो घर में उनके रोलरकोस्टर प्रवास को पूरी तरह से प्रदर्शित करते हैं।

सभी प्रतियोगियों के बिग बॉस सफर को दिखाया गया जिसमें अंकिता ने जब अपना घर का सफर देखा तो वह बहुत भावुक हो गईं। एक्ट्रेस ने नम आंखों के साथ सफर को बड़ी स्क्रीन पर देखा और तालियां बजाई।

बिग बॉस ने कहा कि अभिनेता को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है और उनमें अपने पति विक्की जैन के साथ 'बिग बॉस 17' में प्रवेश करने की हिम्मत है। बिग बॉस ने उन्हें 'रिश्तों की लड़की' कहा और सभी को उनके रिश्ते को आंकने देने के लिए उनकी सराहना भी की। यह क्लिप मुख्य रूप से शो के दौरान अंकिता और विक्की के बीच हुई उथल-पुथल पर केंद्रित थी। वीडियो के आखिरी हिस्से में बिग बॉस ने उन्हें उनकी मां की दिल छू लेने वाली एंट्री भी दिखाई। अंकिता भावुक हो गईं और आखिरकार रो पड़ीं।

Dilse nibhaaya hai Ankita ne har rishta Bigg Boss ke ghar mein. Let's cheer up for her great journey. 👏



