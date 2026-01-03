Anupama Today Episode Update: अनुपमा के रौद्र रूप से हिली चॉल, भारती की हुई भावुक विदाई

By संदीप दाहिमा | Updated: January 3, 2026 21:07 IST2026-01-03T20:51:13+5:302026-01-03T21:07:34+5:30

Anupama Today Episode Update: टीवी का लोकप्रिय सीरियल अनुपमा शनिवार के एपिसोड में दर्शकों को एक बार फिर दमदार कहानी और मजबूत संदेश देने वाला है। एपिसोड की शुरुआत चॉल में बढ़ते हंगामे से होगी, जहां लोगों के ताने और सवाल लगातार अनुपमा और उसके साथियों पर बरसते रहेंगे।

HighlightsAnupama Serial Update: मीडिया और चॉल वालों को अनुपमा ने लगाई फटकार, बदले हालात

Anupama Today Episode Update: शनिवार के एपिसोड में दिखेगा अनुपमा का जबरदस्त रौद्र रूप

टीवी का लोकप्रिय सीरियल अनुपमा शनिवार के एपिसोड में दर्शकों को एक बार फिर दमदार कहानी और मजबूत संदेश देने वाला है। एपिसोड की शुरुआत चॉल में बढ़ते हंगामे से होगी, जहां लोगों के ताने और सवाल लगातार अनुपमा और उसके साथियों पर बरसते रहेंगे। इसी बीच अनुपमा का सब्र टूट जाएगा और वह अपने रौद्र अवतार में नजर आएगी।

अनुपमा सख्त शब्दों में चॉल वालों और मीडिया को खरी-खरी सुनाएगी। वह समाज की दोहरी सोच पर सवाल उठाते हुए कहेगी कि अगर फिल्म और टीवी इंडस्ट्री से इतनी ही नफरत है, तो लोग दिन-रात सीरियल और फिल्में क्यों देखते हैं। इतना ही नहीं, सितारों को देखते ही सेल्फी लेने के लिए उनके पीछे क्यों भागते हैं। अनुपमा का यह लंबा और प्रभावशाली भाषण सभी को सोचने पर मजबूर कर देगा।


अनुपमा की बातें सुनने के बाद चॉल वालों को अपनी गलती का एहसास होगा और वे जस्सी व ईशानी से माफी मांगेंगे। हालांकि भारती और जस्सी साफ कह देंगी कि इतना अपमान सहने के बाद माफी देना आसान नहीं है। अनुपमा उन्हें हौसला देते हुए कहेगी कि जब गलती की ही नहीं है, तो न सिर झुकाने की जरूरत है और न ही पीछे हटने की।

उधर शाह निवास में किंजल भावुक हो जाएगी, जिसे अंश संभालेगा। इस दौरान समर की यादें भी ताजा होंगी। वहीं कोठारी मेंशन में वसुंधरा कोठारी का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा। वह प्रेम को तुरंत लौटने के लिए कहेगी और ख्याति से भी तीखी बहस करेगी।

एपिसोड के अंत में शादी के बाद पूर्वीछाया चॉल से भारती की भावुक विदाई दिखाई जाएगी। लीला बा उसे अहमदाबाद वाले घर की चाबी सौंपेंगी, जबकि राही और प्रेरणा उसे आत्मनिर्भर और मजबूत बने रहने का भरोसा दिलाएंगी।

English summary :
In Saturday’s episode of Anupama, Anupama strongly confronts the chawl residents and media over their double standards. The episode also features Bharti’s emotional farewell and rising tension in the Kothari mansion.


