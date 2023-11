Telangana Elections 2023: कांग्रेस ने के. कविता की चुनाव आयोग से की शिकायत, आचार संहिता के उल्लघंन का लगा आरोप

Telangana Elections 2023: तेलंगाना में आज मतदान हो रहे हैं और राज्य में कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। गुरुवार सुबह से राज्य में मतदान हो रहे हैं। इस बीच, कांग्रेस ने भारत रक्षा समिति (बीआरएस) नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि के कविता ने आचार सहिंता का उल्लंघन किया है और उन्होंने मतदान के दिन अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे।

तेलंगाना कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और चुनाव आयोग समन्वय समिति के अध्यक्ष जी निरंजन ने कहा कि कविता ने लोगों से अपनी पार्टी के लिए वोट करने की अपील करके चुनाव संहिता का उल्लंघन किया है। डीएवी स्कूल, बंजारा हिल्स में मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए, कविता ने मतदाताओं से बीआरएस के लिए वोट करने की अपील की जो कि कोड का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इसे तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी विकासराज के संज्ञान में लाया गया है।

#WATCH | Telangana Elections | After casting her vote, BRS MLC K Kavitha says, "We understand our people better and our DNA matches with our people. Whatever people feel on the ground, because our ears are always on the ground, unlike so-called national parties which have now… pic.twitter.com/RPhQAZFe0O