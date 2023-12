Telangana CM Oath: रेवंत रेड्डी ने बने प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री, पहली बार उनकी पत्नी आई नजर

Highlights तेलंगाना में नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शपथ ली इस मौके पर उनकी पत्नी और बेटी भी मौजूद रहीं साल 1992 में दोनों ने शादी की

नई दिल्ली: तेलंगाना में नए मुख्यमंत्री के रुप में आज रेवंत रेड्डी ने शपथ ली है। इस मौके पर उनकी पत्नी और बेटी भी मौजूद रहीं। ऐसे में आज उनकी पत्नी की बात करते हैं, क्योंकि इस खास मौके पर उनपर बात करना लाजमी है।

तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को पूर्व केंद्रीय मंत्री जयपाल रेड्डी की भतीजी गीता से पहले प्यार हुआ और फिर साल 1992 में दोनों ने शादी की। दोनों की एक बेटी नैमिषा रेड्डी है। कुछ महीने पहले ही एक नाती का भी जन्म हुआ। रेवंत को कभी पीछे दिखने की नौबत नहीं आई क्योंकि वे पैसे से मजबूत और रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े रहे।

#WATCH | New CM of Telangana Revanth Reddy and his family meet Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi, MP Rahul Gandhi and General Secretary Priyanka Gandhi Vadra after the swearing-in ceremony in Hyderabad. pic.twitter.com/h9SqUbHXZN