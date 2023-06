हैदराबाद में फ्लाईओवर का स्लैब गिरने से हादसा; 8 लोग घायल, दो लोगों के सिर पर गंभीर चोटे

Highlights हैदराबाद में फ्लाईओवर का हिस्सा ढहा हादसे में आठ लोग घायल हादसे में दो लोग गंभीर रूप से जख्मी

हैदराबाद:तेलंगाना के हैदराबाद के एलबी नगर इलाके में एक फ्लाईओवर स्लैब गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बुधवार को हुई इस घटना में करीब आठ लोग जख्मी हो गए। घायलों में से एक ही हालत गंभीर बताई जा रही है।

गौरतलब है कि हादसा सागर रिंग रोड पर हुआ जहां ट्रैफिक चौराहे पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। हादसे में घायल लोगों को फौरन सिकंदराबाद के केआईएमएस अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है।

जानकारी के अनुसार, इस घटना में दो लोगों के सिर पर गंभीर चोट आई है जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। वहीं, हादसे में एक इंजीनियर और सात कर्मचारी घायल हुए हैं। ये सभी फ्लाईओवर का काम कर रहे थे तभी यह हादसा हुआ।

सभी का इलाज अस्पताल में पुलिस की देख-रेख में कराया जा रहा है। घायल बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनमें से चार की पहचान रोहित कुमार, पुनीत कुमार, शंकर लाल और जितेंद्र के रूप में हुई है।

एलबी नगर के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर श्रीधर रेड्डी ने हादसे के बारे में बताते हुए कहा कि जब मजदूर स्लैब बिछा रहे थे तो एक छोटा सा हिस्सा ढह गया जिससे हादसा हो गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है।

एसीपी ने कहा कि फ्लाईओवर का काम जारी है इसलिए अभी ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती।

#WATCH | Telangana: A Flyover slab collapsed in the LB Nagar area of Hyderabad.



8 people were injured. The injured were taken to KIMS Hospital in Secunderabad. Two persons sustained head injuries. A case is registered under section 337: Anji Reddy, SHO LB Nagar pic.twitter.com/uRxhkpJpDj