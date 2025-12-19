YouTube down: यूट्यूब हुआ डाउन, भारत और यूएस में हजारों यूजर्स ने वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ समस्याओं की शिकायत की
By रुस्तम राणा | Updated: December 19, 2025 19:31 IST2025-12-19T19:31:45+5:302025-12-19T19:31:45+5:30
डेटा से पता चला कि शुक्रवार को वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चलाने में दिक्कत आने के बाद 3,500 से ज़्यादा यूजर्स ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं।
नई दिल्ली: इंडस्ट्री आउटेज ट्रैकर डाउनडिटेक्टर (Downdetector) के अनुसार, ग्लोबल टेक्नोलॉजी दिग्गज, गूग (Google) के पॉपुलर एंटरटेनमेंट और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, यूट्यूब (YouTube), शुक्रवार, 19 दिसंबर 2025 को भारत और यूनाइटेड स्टेट्स में हजारों यूजर्स के लिए क्रैश हो गया। डेटा से पता चला कि शुक्रवार को वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म चलाने में दिक्कत आने के बाद 3,500 से ज़्यादा यूजर्स ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं।
डाउनडिटेक्टर की रिपोर्ट्स के अनुसार, कुल शिकायतों में से 54% यूजर्स को 'सर्वर कनेक्शन' की समस्या आ रही थी, 35% को 'वेबसाइट' से जुड़ी समस्याएँ आ रही थीं, जबकि 11% वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूजर्स को 'वीडियो स्ट्रीमिंग' की समस्या आ रही थी।