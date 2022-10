ठप हुआ व्हाट्सएप, सर्वर डाउन होने के बाद यूजर्स नहीं भेज पा रहे मैसेज, ट्विटर पर शेयर हो रहे मीम्स

Highlights पिछले 30 मिनट से अधिक समय से व्हाट्सएप डाउन चल रहा है। व्हाट्सएप उपभोक्ताओं ने इसकी सेवाएं बाधित होने की शिकायत की है।

सोशल मीडिया मंच व्हाट्सऐप (WhatsApp) को अपनी सेवाओं में मंगलवार को व्यवधान का सामना करना पड़ा। कई उपयोगकर्ता मेटा के स्वामित्व वाले मंच पर संदेश भेजने या प्राप्त करने में असमर्थ थे। ट्विटर पर 'हैशटैग व्हाट्सऐप डाउन' ट्रेंड कर रहा था और कई उपयोगकर्ताओं ने इस मुद्दे पर मजेदार मीम शेयर करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया।

उपयोगकर्ता दोपहर 12:36 बजे से ही इस परेशानी का सामना कर रहे हैं। व्हाट्सएप का वेबलिंक भी नहीं खुल रहा है। मैसेजिंग ऐप के ना चलने के से कई यूजर्स परेशान हो गए हैं। इसको लेकर ट्विटर पर यूजर्स तरह-तरह के मीम्स शेयर कर रहे हैं। ट्रैकर्स के अनुसार, कई अन्य देशों ने भी व्हाट्सएप के साथ इस मुद्दे की सूचना दी है।

मेटा कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, "हम जानते हैं कि वर्तमान में कुछ लोगों को संदेश भेजने में समस्या हो रही है और हम जल्द से जल्द @WhatsApp को सभी के लिए पुनर्स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं।"

