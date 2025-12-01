क्या है संचार साथी? साइबर सिक्योरिटी ऐप जिसे सरकार क्यों चाहती है भारत के हर नए स्मार्ट फोन में हो इंस्टॉल

नई दिल्ली: संचार मंत्रालय ने एप्पल, सैमसंग, विवो और ओप्पो जैसे सभी बड़े स्मार्टफोन बनाने वालों को नए डिवाइस में सरकारी साइबर सिक्योरिटी ऐप संचार साथी पहले से इंस्टॉल करने का नया निर्देश दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक, स्मार्टफोन कंपनियों के पास नए डिवाइस में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल करने के लिए 90 दिन का समय है, साथ ही एक ऑप्शन यह भी है कि यूज़र ऐप को डिसेबल नहीं कर सकते। इस बीच, जो डिवाइस पहले से सप्लाई चेन में हैं, उनके लिए स्मार्टफोन बनाने वालों को सॉफ्टवेयर अपडेट के ज़रिए ऐप जोड़ना होगा। खबर है कि ऑर्डर पब्लिक नहीं किया गया और कंपनियों को प्राइवेट तौर पर भेजा गया।

संचार साथी क्या है?

संचार साथी ऐप, मई 2023 में सरकार द्वारा लॉन्च किए गए इसी नाम के पोर्टल का अगला ऐप है। इस साल जनवरी में, डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकम्युनिकेशन्स ने यूज़र्स को मोबाइल से जुड़े फ्रॉड और चोरी की रिपोर्ट करने और उनसे बचाने में मदद करने के लिए Android और iOS दोनों के लिए संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया।

ऐप इंस्टॉल करने के बाद, यूज़र्स देश के सभी टेलीकॉम नेटवर्क पर खोए या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जब भी भारत में कहीं भी ब्लॉक किया गया फ़ोन इस्तेमाल किया जाएगा, तो कानून लागू करने वाली एजेंसियां ​​उसकी लोकेशन का पता लगा पाएंगी।

ऐप में चक्षु सुविधा भी है जो यूज़र्स को धोखाधड़ी वाले कॉल, SMS या WhatsApp मैसेज की रिपोर्ट करने का ऑप्शन देती है। यूज़र्स संचार साथी ऐप का इस्तेमाल करके अपने नाम पर रजिस्टर्ड सभी मोबाइल नंबर भी चेक कर सकते हैं और किसी भी अनजान या बिना इजाज़त वाले कनेक्शन की रिपोर्ट भी कर सकते हैं। संचार साथी ऐप में एक और फ़ीचर है नो योर मोबाइल (KYM) जो यूज़र्स को अपने स्मार्टफ़ोन की असलियत चेक करने का ऑप्शन देता है।

सभी बड़े स्मार्टफोन ब्रांड्स पर ऐप के प्री-इंस्टॉलेशन के साथ, सरकार का मकसद टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी को डुप्लीकेट या नकली IMEI नंबर से होने वाले गंभीर खतरे से निपटना है, जिनसे कथित तौर पर स्कैम और नेटवर्क का गलत इस्तेमाल होता है।

लॉन्च होने के बाद से इस ऐप को 5 मिलियन से ज़्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और रॉयटर्स के बताए सरकारी डेटा के मुताबिक, इसकी वजह से 3.7 मिलियन से ज़्यादा चोरी हुए या खोए हुए मोबाइल फ़ोन ब्लॉक हुए हैं। इस बीच, इस ऐप की वजह से 30 मिलियन से ज़्यादा फ्रॉड कनेक्शन भी खत्म हुए हैं।

Web Title: What is Sanchar Saathi? Cyber security app the govt now wants on every new phone in India