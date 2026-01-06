The Realme 16 Pro 5G Price: 7000mAh की दमदार बैटरी के साथ इंडिया में लॉन्च हुआ Realme 16 Pro 5G, जानें कीमत, फीचर्स और भी बहुत कुछ

Highlights Realme 16 Pro 5G और ज़्यादा एडवांस्ड Realme 16 Pro+ 5G लॉन्च 9 जनवरी से Flipkart और Realme के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर पर सेल के लिए उपलब्ध दोनों डिवाइस मास्टर गोल्ड और मास्टर ग्रे फिनिश के साथ-साथ भारत के लिए खास कलर ऑप्शन में पेश

नई दिल्ली: रियलमी ने मंगलवार को Realme 16 Pro सीरीज़ के ऑफिशियल लॉन्च के साथ भारत में अपने प्रीमियम स्मार्टफोन पोर्टफोलियो का विस्तार किया है। नई लाइनअप में दो मॉडल शामिल हैं, Realme 16 Pro 5G और ज़्यादा एडवांस्ड Realme 16 Pro+ 5G, दोनों को अपर मिड-रेंज सेगमेंट में मुकाबला करने के लिए पेश किया गया है।

Realme 16 Pro सीरीज़: डिज़ाइन और कलर ऑप्शन

Realme 16 Pro सीरीज़ कंपनी की अर्बन वाइल्ड डिज़ाइन लैंग्वेज को अपनाती है, जिसे जाने-माने जापानी डिज़ाइनर नाओटो फुकसावा के साथ मिलकर बनाया गया है। दोनों डिवाइस मास्टर गोल्ड और मास्टर ग्रे फिनिश के साथ-साथ भारत के लिए खास कलर ऑप्शन में पेश किए गए हैं। Realme 16 Pro 5G ऑर्किड पर्पल में आता है, जबकि Pro+ वेरिएंट कैमेलिया पिंक में उपलब्ध है।

Realme 16 Pro 5G के 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹31,999 है। 8GB + 256GB मॉडल की कीमत ₹33,999 है, जबकि टॉप 12GB + 256GB ऑप्शन की कीमत ₹36,999 है।

इस बीच, Realme 16 Pro+ 5G की कीमत 8GB RAM + 128GB स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन के लिए ₹39,999 से शुरू होती है। 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत ₹41,999 है, और सबसे महंगे 12GB RAM + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत ₹44,999 है। ये दोनों स्मार्टफोन भारत में 9 जनवरी से Flipkart और Realme के ऑफिशियल ऑनलाइन स्टोर पर सेल के लिए उपलब्ध होंगे।

Realme 16 Pro+ 5G स्पेसिफिकेशन्स

रियलमी 16 प्रो+ 5G में 6.8-इंच का AMOLED डिस्प्ले है जिसकी पीक ब्राइटनेस 6,500 निट्स तक और रिफ्रेश रेट 144Hz तक है। यह स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 चिपसेट पर चलता है, जिसमें 12GB तक रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज है। फोटोग्राफी के लिए, इस हैंडसेट में 200MP का प्राइमरी रियर कैमरा, 3.5x ऑप्टिकल ज़ूम वाला 50MP टेलीफोटो सेंसर और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा है। जबकि फ्रंट में 50MP का सेल्फी कैमरा है। इस डिवाइस में 7,000mAh की बड़ी बैटरी है और यह 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स में साथ आता है।

Realme 16 Pro 5G स्पेसिफिकेशन्स

स्टैंडर्ड Realme 16 Pro 5G में थोड़ा छोटा 6.78-इंच AMOLED डिस्प्ले है, जो 6,500 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 120Hz रिफ्रेश रेट देता है। यह MediaTek Dimensity 7300 Max चिपसेट से पावर्ड है और इसमें 12GB तक रैम और 256GB स्टोरेज का सपोर्ट है।

कैमरे की बात करें तो, फोन में 200MP का मेन रियर कैमरा है जिसके साथ 8MP का सेकेंडरी सेंसर है, साथ ही सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 50MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। Pro+ मॉडल की तरह, Realme 16 Pro 5G में भी 7,000mAh की बैटरी है और यह 80W SUPERVOOC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है।

