Poco M8 5G Launched in India: 50MP कैमरा, 5520mAh बैटरी और 15,999 की लॉन्च कीमत

By संदीप दाहिमा | Updated: January 8, 2026 16:05 IST2026-01-08T15:52:32+5:302026-01-08T16:05:48+5:30

Poco M8 5G Launched in India: आज  8 जनवरी 2025 को भारत में पोको एम8 5जी स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, इस फोन में दमदार 6.77 इंच 3D कर्व्ड डिस्प्ले, 50MP कैमरा और 5520mAh बड़ी बैटरी है। इसके साथ ही इसमें 256GB तक स्टोरेज और 8GB तक रैम का ऑप्शन है। स्मार्टफोन की कीमत की बात करें तो पोको एम8 5जी के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज 21,999 रुपये में मिल रहा है, 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 22,999 रुपये है, 8 जीबी रैम व 256 जीबी टॉप-एंड वेरियंट को 24,999 रुपये रखी गई है। वहीं पहले 12 घंटों के लिए लॉन्च प्राइस सिर्फ 15,999 रुपये रखा गया है। ये डुअल सिम स्मार्टफोन है जो ऐंड्रॉयड 15 बेस्ड HyperOS 2.0 से लैस है, वहीं कंपनी इसमें 4 साल तक OS अपग्रेड और 6 साल तक सिक्यॉरिटी अपडेट देगी।

