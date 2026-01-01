Google Doodle Today: नए साल के पहले दिन पर गूगल ने बनाया खास डूडल, जानिए क्यों है ये खास

Google Doodle Today: गूगल ने 2026 का स्वागत एक बिल्कुल नए डूडल के साथ किया है, जो नए सिरे से शुरुआत और शांत आशावाद की भावना को दिखाता है, जो पारंपरिक रूप से नए साल के दिन से जुड़ी होती है। यह इलस्ट्रेशन, जो सर्च इंजन के होमपेज पर दिखाई देता है, उसमें एक साफ नोटबुक है जिस पर "2026" लिखा है, साथ में एक पेन और एक कप कॉफी है, और यह सोच-विचार, प्लानिंग और नई प्रेरणा का प्रतीक लगता है।

डूडल पर क्लिक करने पर यूज़र्स एक ओवरव्यू पेज पर जाते हैं जो 1 जनवरी के ग्लोबल महत्व और इसे अलग-अलग कल्चर में कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में बताता है।

दिलचस्प बात यह है कि नोटबुक, पेन और कॉफी के अलावा, गूगल डूडल में कुछ हल्के एनिमेशन भी हैं जो अलग-अलग इलस्ट्रेशन के बीच बदलते रहते हैं। इनमें बुनाई की सलाई के साथ ऊन का गोला, हेल्दी सलाद का एक कटोरा और एक स्किपिंग रोप शामिल है, जिनमें से हर एक खुद को बेहतर बनाने और नई शुरुआत पर फोकस करने वाले नए साल के आम संकल्पों का प्रतीक है।

2026 का डूडल नए साल के दिन को बदलाव के एक पल के रूप में दिखाता है, जब दुनिया भर के लोग बीते साल पर सोचने के लिए रुकते हैं और उम्मीद के साथ आगे देखते हैं। एक खाली नोटबुक की इमेज नए सिरे से शुरुआत करने, लक्ष्य तय करने और नए अवसरों को अपनाने के विचार को मजबूत करती है।

गूगल ओवरव्यू के अनुसार, 1 जनवरी ग्रेगोरियन सिस्टम में कैलेंडर वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है और यह बड़े पैमाने पर संकल्पों, समारोहों और एकजुटता से जुड़ा है।

नए साल का दिन कैसे मनाया जाता है

कई देशों में, नए साल का दिन उत्सव समारोहों, आतिशबाजी, काउंटडाउन और प्रतीकात्मक परंपराओं जैसे कि संकल्प लेना या परिवार और दोस्तों के साथ खाना शेयर करना से मनाया जाता है। रीति-रिवाज क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग होते हैं, लेकिन नवीनीकरण का मूल विषय सार्वभौमिक रहता है।

भारत में, नए साल का दिन एक सीमित छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। जबकि बैंक, सरकारी कार्यालय और डाक सेवाएं आम तौर पर बंद रहती हैं, कई रिटेल स्टोर, रेस्टोरेंट और मनोरंजन स्थल बदले हुए समय के साथ काम करते हैं।

Web Title: Google Doodle Today created special doodle on first day of new year know why it is special