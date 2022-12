एलन मस्क ने ट्विटर पर की सर्वर आर्किटेक्चर में बदलाव की घोषणा, कहा- तेज हो गया होगा प्लेटफॉर्म

Highlights ट्विटर के गुरुवार सुबह डाउन होने के बाद सीईओ एलन मस्क ने बताया कि ट्विटर पर अब सब ठीक है। ट्विटर के डाउन होने पर यूजर्स को बड़े पैमाने पर साइनिंग इन करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। साइन इन करते समय यूजर्स को एरर का मैसेज भी ट्विटर के वेब वर्जन पर नजर आया।

लॉस एंजिल्स: माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के गुरुवार सुबह डाउन होने के बाद सीईओ एलन मस्क ने बताया कि ट्विटर पर अब सब ठीक है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "महत्वपूर्ण बैकएंड सर्वर आर्किटेक्चर परिवर्तन रोल आउट किए गए। ट्विटर फिर से तेज हो गया है।" ट्विटर के डाउन होने पर यूजर्स को बड़े पैमाने पर साइनिंग इन करने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

Significant backend server architecture changes rolled out. Twitter should feel faster.

अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार, साइन इन करते समय यूजर्स को एरर का मैसेज भी ट्विटर के वेब वर्जन पर नजर आया। 8,700 से अधिक यूजर्स को ट्विटर पर सुबह 7:30 बजे ईएसटी (12:30 जीएमटी) लॉग इन में समस्या की सूचना मिली। डाउनडेटेक्टर ने एक ट्वीट में कहा, 'यूजर्स की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि ट्विटर में 7:13 ईएसटी से समस्या हो रही है।'

