अरुणाचल प्रदेश: आकाश मार्ग से पहुंचेगी दवाई, लॉन्च हुआ ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क, देखें वीडियो

Highlights सीएम खांडू ने ट्विटर पर ड्रोन उड़ान के प्रक्षेपण का लगभग 50 सेकंड लंबा वीडियो साझा किया लिखा- पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा से च्यांग ताजो तक ड्रोन सेवा की पहली उड़ान ड्रोन द्वारा दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्र में दवा पहुंचाना अब बेहद आसान होगा

ईटानगर:अरुणाचल प्रदेश में अब आकाश मार्ग से दवाई पहुंचेगी। सोमवार को यहां पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा से च्यांग ताजो तक ड्रोन आधारित स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क- 'आकाश से दवा' शुरू की है। राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ट्विटर पर ड्रोन उड़ान के प्रक्षेपण का लगभग 50 सेकंड लंबा वीडियो साझा किया है।

प्रेम खांडू ने वीडियो को साझा करते हुए ट्वीट में लिखा, पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा से च्यांग ताजो तक ड्रोन सेवा की पहली उड़ान - 'आसमान से दवा' का सफल प्रक्षेपण।

Successful launch of the first flight of drone service - ‘medicine from the sky’ from Seppa to Chayang Tajo in East Kameng district. @PMOIndia@MoHFW_INDIApic.twitter.com/hIK1XpIIAf