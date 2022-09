सैटेलाइट के रूप में भी काम कर सकता है चीन का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला ड्रोन, रिपोर्ट में हुआ खुलासा

बीजिंग: चीन ने अपने पहले पूर्ण सौर-संचालित मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो महीनों तक उड़ सकता है और आवश्यकता पड़ने पर सैटेलाइट के रूप में भी काम कर सकता है। चीनी सरकार के एक अधिकारी ने एक ट्वीट में जानकारी दी कि Qimingxing-50 की पहली उड़ान हासिल कर ली गई है, जिससे यह केवल सौर ऊर्जा से संचालित पहला बड़े आकार का UAV बन गया है।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, ड्रोन ने 3 सितंबर को शाम 5:50 बजे उत्तर-पश्चिमी चीनी प्रांत शानक्सी के एक हवाई अड्डे से उड़ान भरी और शाम 6:16 बजे सुरक्षित रूप से उतरने से पहले लगभग 26 मिनट तक आकाश में चला।

Qimingxing-50 50 मीटर के पंखों वाला एक हाई एल्टीट्यूड वाला लंबा-धीरज ड्रोन है जो हाई एल्टीट्यूड वाले हवाई टोही में सक्षम है, जंगल की आग का आकलन करता है और संचार के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह तकनीक अंतरिक्ष और समुद्र में चीनी सुरक्षा को मजबूत करेगी। इसका उपयोग अक्षय ऊर्जा, नई सामग्री और वैमानिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जा सकता है। चीनी अधिकारी ने यह भी कहा कि यह परीक्षण उड़ान सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यूएवी का नाम अंग्रेजी में मॉर्निंग स्टार-50 है। यूएवी के बारे में दावा किया जाता है कि यह महीनों तक निर्बाध रूप से काम करने में सक्षम है। लंबी सहनशक्ति वाली उड़ान होने की यह क्षमता इसे सैटेलाइट के रूप में संचालन का एक उपयोग मामला देती है। सैटेलाइटों की तरह यह पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित विद्युत-चालित है और लगातार विस्तारित अवधि के लिए पृथ्वी की सतह से 20 किमी ऊपर काम कर सकता है।

Maiden flight! "QIMINGXING 50" is the first large-sized UAV powered only by solar energy. Another step towards green development. pic.twitter.com/DoNwXhbbPx