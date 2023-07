Chandrayaan-3 Launch: दोपहर 2:35 बजे उड़ान भरेगा चंद्रयान-3, जानिए कब हो सकती है लैंडिंग, जानें हर घटनाक्रम

Highlights उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रमा पर लैंडिंग 23 अगस्त को होनी है। पूरी प्रक्रिया में लगभग 42 दिन लगने की संभावना है

Chandrayaan-3 Launch: चंद्रमा पर भारत का तीसरा मिशन चंद्रयान-3 शुक्रवार को दोपहर 2:35 बजे उड़ान भरेगा। चंद्रमा की सतह पर उतरना और रोवर के साथ इसका पता लगाना। एक सफल सॉफ्ट लैंडिंग भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा।

Best wishes for Chandrayaan-3 mission! I urge you all to know more about this Mission and the strides we have made in space, science and innovation. It will make you all very proud. https://t.co/NKiuxS0QaE