Apple चीन के साथ भारत में भी कर सकता है iPhone-14 की मैन्युफैक्चरिंग

Highlights Apple आने वाले समय में भारत में भी iPhone-14 की प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर सकता है Apple चीन के राजनैतिक हालात को देखते हुए प्रोडक्शन यूनिट को भारत लाने पर विचार कर रहा है भारत में Apple की अनुबंध निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन iPhone-14 का प्रोडक्शन कर सकती है

दिल्ली: अमेरिका की स्मार्टफोन कंपनी Apple आने वाले समय में भारत में भी iPhone-14 की प्रोडक्शन यूनिट शुरू कर सकता है। इस मामले में एक चीनी विश्लेषक ने कहा है कि Apple चीन के साथ-साथ भारत में iPhone-14 का प्रोडक्शन की शुरूआत कर सकता है क्योंकि अमेरिकी कंपनी Apple चीन के मौजूदा राजनैतिक हालात को देखते हुए प्रोडक्शन और डिस्ट्रिब्यूसन पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक असर का आंकलन कर रहा है।

समाचार वेबसाइट 'डेक्कन हेराल्ड' के मुताबिक यही कारण है कि चीन के बाद दक्षिण एशिया में Apple प्रोडक्शन के लिए भारत को अपनी पसंदीदा जगह की तौर पर चुनने के विकल्प की ओर से तेजी से सोच रहा है। इस मामले में विश्लेषक मिंग-ची कुओ ने अपने ट्वीट में बताया है, "मेरा नवीनतम सर्वेक्षण इशारा कर रहा है कि भारत में Apple की अनुबंध निर्माता फॉक्सकॉन iPhone प्रोडक्शन में पहली बार चीन के साथ iPhone-14 को शिप कर सकती है।"

My latest survey indicates Foxconn's iPhone production site in India will ship the new 6.1" iPhone 14 almost simultaneously with China for the first time in 2H22 (India being one quarter or more behind in the past).