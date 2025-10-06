Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में खीर क्यों रखी जाती है?

By संदीप दाहिमा | Updated: October 6, 2025 17:01 IST2025-10-06T17:01:36+5:302025-10-06T17:01:36+5:30

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन साल की सबसे उजली रात होती है।

Why is Rice kheer kept in the moonlight on the night of Sharad Purnima? | Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में खीर क्यों रखी जाती है?

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में खीर क्यों रखी जाती है?

HighlightsSharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में खीर क्यों रखी जाती है?

Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन साल की सबसे उजली रात होती है। जब पूर्ण चंद्रमा अपनी सम्पूर्ण चमक के साथ आकाश में विराजमान रहता है और इस दिन रात में चांद की रोशनी में खीर रखने की पुरानी परंपरा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व बरसता है। जो मनुष्य को सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करता है। इस दिन लोग खीर बनाकर उसे चांदनी में रखते हैं और अगले दिन उस खीर को प्रसाद के रूप में खाते हैं।

शरद पूर्णिमा आनंद और प्रेम का उत्सव भी है, कहानियों के अनुसार इस दिन भगवान श्रीकृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास किया था। जिसे प्रेम और आत्मिक एकता का प्रतीक माना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को रास पूर्णिमा भी कहते हैं, शरद पूर्णिमा प्रेम और सौहार्द का प्रतीक है और ये हमारे जीवन में मधुरता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। शरद पूर्णिमा पर आप कांच या चांदी के बर्तन में खुले आसमान के नीचे खीर रखें, मन में मां लक्ष्मी और चंद्र देव का ध्यान करें, अगले दिन सुबह इसे प्रसाद के रूप में परिवार के साथ बांटकर खाएं।

 

English summary :
Why is Rice kheer kept in the moonlight on the night of Sharad Purnima?


Web Title: Why is Rice kheer kept in the moonlight on the night of Sharad Purnima?

पूजा पाठ से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Sharad PurnimaHindu FestivalPurnimaशरद पूर्णिमाहिंदू त्योहारपूर्णिमा