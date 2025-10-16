Dhanteras 2025 के दिन सोना और चांदी खरीदने के लिए क्या है शुभ मुहूर्त? जानें पूजा का समय और सबकुछ
Dhanteras 2025: जानें इस पवित्र दिन के रहस्य जो लाता है धन, स्वास्थ्य और समृद्धि। जानें उन रीति-रिवाजों, मुहूर्तों और परंपराओं के बारे में जो इसे वाकई खास बनाते हैं।
Dhanteras 2025: धनत्रयोदशी को धनतेरस के नाम से जाना जाता है, यह पाँच दिवसीय दिवाली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। इस वर्ष धनतेरस शनिवार, 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यह पवित्र दिन देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर, जो धन और समृद्धि के दिव्य देवता हैं, को समर्पित है।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार, इस दिन देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुई थीं और दुनिया में दिव्य धन और समृद्धि लेकर आई थीं। इसलिए, भक्त अपने घरों में समृद्धि और सौभाग्य लाने के लिए धनत्रयोदशी पर महालक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा करते हैं।
धनतेरस 2025 तिथि और मुहूर्त समय
धनतेरस पूजा शनिवार, 18 अक्टूबर 2025
धनतेरस पूजा मुहूर्त शाम 6:41 से शाम 7:38 बजे तक
यम दीपम शनिवार, 18 अक्टूबर 2025
प्रदोष काल शाम 5:09 से शाम 7:38 बजे तक
वृषभ काल शाम 6:41 से रात 8:40 बजे तक
नोट: धनतेरस पूजा के लिए सबसे शुभ समय प्रदोष काल है, जो सूर्यास्त के बाद लगभग दो घंटे चौबीस मिनट तक रहता है।
प्रदोष काल और स्थिर लग्न का महत्व
कहा जाता है कि धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में की जानी चाहिए, खासकर जब स्थिर लग्न प्रबल हो। स्थिर शब्द का अर्थ है स्थिर, जो स्थिरता का प्रतीक है। इस अवधि के दौरान पूजा करने से यह सुनिश्चित होता है कि देवी लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं।
सभी लग्नों में, वृषभ लग्न को सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि यह दिवाली के दौरान अक्सर प्रदोष काल के साथ पड़ता है। भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे धनतेरस पूजा के लिए चौघड़िया मुहूर्त पर निर्भर न रहें क्योंकि यह पूजा के बजाय यात्रा संबंधी उद्देश्यों के लिए होता है।
धनतेरस पर सोना खरीदना क्यों शुभ माना जाता है?
धनतेरस पर सोना, चाँदी या नए बर्तन खरीदना हिंदू संस्कृति में एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई कोई भी नई खरीदारी घर में सौभाग्य, धन और सफलता का स्त्रोत होती है। सोने को विशेष रूप से लक्ष्मी की कृपा और वित्तीय स्थिरता का प्रतीक माना जाता है।
इसलिए, 18 अक्टूबर, 2025, सोना, चाँदी या मूल्यवान संपत्ति खरीदने के लिए सबसे शुभ समय होगा, क्योंकि यह प्रदोष काल मुहूर्त के साथ मेल खाता है।
धनतेरस को धन्वंतरि जयंती के रूप में मनाया जाता है।
धनतेरस को धन्वंतरि त्रयोदशी या धन्वंतरि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जो दिव्य चिकित्सक और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि के जन्म का प्रतीक है। भक्त अच्छे स्वास्थ्य, आरोग्य और दीर्घायु की कामना के लिए उनकी पूजा करते हैं।
2025 में, धनत्रयोदशी या धनतेरस शनिवार, 18 अक्टूबर को प्रदोष काल (शाम 6:41 बजे से शाम 7:38 बजे तक) में लक्ष्मी-कुबेर पूजा के साथ मनाई जाएगी। इस दिन का गहरा आध्यात्मिक महत्व है, जैसे जीवन में धन, समृद्धि और स्वास्थ्य को आमंत्रित करना।