वृन्दावन श्री बांके बिहारी जीः भक्तगण 5 जनवरी 2025 तक मंदिर आने से बचिए?, देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 30, 2025 17:17 IST2025-12-30T17:16:39+5:302025-12-30T17:17:51+5:30
वृन्दावन श्री बांके बिहारी जीः मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से जारी की गई अपील में कहा है कि बहुत आवश्यक न होने पर इस सप्ताह खासकर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं विशेषकर गर्भवती महिलाएं दर्शन के लिए मंदिर में ना आएं।
मथुराः गोस्वामी (पुजारी) समुदाय की सलाह के बाद वृन्दावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर प्रबंधन समिति ने भक्तों से अपील की है कि वे पांच जनवरी तक वृंदावन स्थित मंदिर में आने से बचें। नववर्ष के अवसर पर वृन्दावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के दर्शन के लिए देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने यह अपील जारी की है।
मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से जारी की गई अपील में कहा है कि बहुत आवश्यक न होने पर इस सप्ताह खासकर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं विशेषकर गर्भवती महिलाएं दर्शन के लिए मंदिर में ना आएं। कुछ समय बाद भीड़ कम हो जाएगी तो मंदिर आने पर उनके लिए बेहतर स्थितियां रहेंगी।
गौरतलब है कि प्रतिवर्ष चालू वर्ष की समाप्ति तथा नए साल के आगमन के उपलक्ष्य में बहुत से दंपति परिवार सहित ठाकुरजी का आशीर्वाद लेने की कामना के साथ वृन्दावन, मथुरा व ब्रज के अन्य मठ-मंदिरों व आश्रमों में पहुंचते हैं इसीलिए इन खास दिनों में भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
मंदिर के जिम्मेदार अधिकारियों के मुताबिक ऐसे में वृन्दावन की कुंज गलियों में तो पैर रखने की भी जगह नहीं मिल पाती है। इससे कल्पना की जा सकती है कि श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए कोई भी अप्रिय घटना घटने की आशंका बन जाती है। भीड़ का आकलन करके ही यहां आने का कार्यक्रम बनाएं।
उन्होंने बताया कि इसीलिए मंदिर प्रबंधन ने एक बार फिर अपील जारी की है कि छोटे बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं बीमार व्यक्तियों को लाने से बचें। प्रयास करें कि इन लोगों को थोड़ी भीड़ कम हो जाने के बाद ही किसी दिन ठाकुर जी के दर्शन कराएं। उनकी सलाह है कि यदि किसी भी प्रकार संभव हो सके, तो कम से कम पांच जनवरी तक वृन्दावन न आएं।