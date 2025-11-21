वृंदावन श्री बांके बिहारी मंदिरः घर बैठे ऑनलाइन दर्शन कीजिए?, 2026 में खुशखबरी, जानें कैसे करें रजिस्ट्रेशन
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 21, 2025 11:53 IST2025-11-21T11:52:03+5:302025-11-21T11:53:48+5:30
Shri Banke Bihari Temple in Vrindavan: प्रेशर मशीन, वैक्यूम क्लीनर और फ्लोर-क्लीनिंग मशीन समेत सफाई के सामान की खरीद को भी मंजूरी दे दी।
Vrindavan: वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर से दर्शन की ‘लाइव स्ट्रीमिंग’ (घर बैठे ऑनलाइन दर्शन) की व्यवस्था अगले साल शुरू हो सकती है। मंदिर के मामलों की देखरेख करने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने यह बात कही। समिति ने बृहस्पतिवार शाम को मंदिर के आसपास सुधारों और विकास योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में एक बैंक की मदद से नवंबर से मंदिर की गुल्लक खोलने के लिए एक नए तरीके को मंजूरी दी। समिति ने रोज़ाना के रखरखाव को बेहतर बनाने के लिए प्रेशर मशीन, वैक्यूम क्लीनर और फ्लोर-क्लीनिंग मशीन समेत सफाई के सामान की खरीद को भी मंजूरी दे दी।
न्यायमूर्ति अशोक कुमार की अध्यक्षता में, समिति ने 15 बिंदुओं पर चर्चा की और 11 पर सहमति बनी। न्यायमूर्ति कुमार ने कहा कि ‘लाइव स्ट्रीमिंग’ के लिए एक फर्म को चुना गया था और यह सेवा अगले साल होली के आसपास शुरू होने की उम्मीद है।
समिति ने मंदिर के द्वार संख्या- एक, दो और तीन के पास से अतिक्रमण हटाने पर भी चर्चा की तथा भक्तों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिहाज से आस-पास की संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा की।